U CLUJ - HERMANNSTADT 18.00 BARAJ LIGA 1 | Anunt BOMBA inaintea primului meci! Miriuta s-a inteles deja cu o alta echipa

Vasile Miriuta pleaca de la Hermannstadt! Antrenorul de 50 de ani a ajuns la un acord cu echipa din prima liga din Ungaria, Kisvarda, urmand sa mearga la aceasta dupa cele doua partide de baraj cu Universitatea Cluj, anunta Transilvania Reporter.

Miriuta nu are o relatie buna cu Iuliu Muresan, cel care l-a demis in doua randuri pe vremea in care erau la CFR Cluj, si a decis sa nu ii ofere ocazia unui "hattrick". Astfel, Miriuta a decis sa mearga la echipa la care joaca romanii Gicu Grozav, Mihai Minca, Cornel Ene si Sergiu Negrut.

Fanii lui "U" pregatesc show total

Universitatea Cluj spera intr-o revenirea in Liga 1 iar fanii anunta ca vor face spectacol la meci. Orasul a fost impanzit cu bannere prin care lumea e chemata la stadion. Peste 15.000 de fani vor fi in tribune pentru partida tur cu Hermannstadt. Returul va avea loc miercurea viitoare.