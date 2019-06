Miriuta, ca si plecat de la Hermannstadt! "Va spun miercuri" Ce a spus antrenorul dupa victoria cu U Cluj

Petrisor Petrescu si Tsoumou au adus victoria echipei din Sibiu, cu doua goluri marcate la interval de un minut ('79 si '80).

Dupa meci, Vasile Miriuta i-a felicitat pe jucatorii sai si a vorbit despre plecarea de la Hermannstadt. Acesta nu a vrut insa sa dezvaluie nimic, ci a spus ca va da un raspuns dupa returul de miercurea viitoare.

Miriuta ar urma sa ajunga la Kisvarda, in Ungaria.

"Stiam ca va fi dificil. Am muncit, a urmat o perioada de dominare. Noi ne-am aparat bine. Am marcat si, parerea mea, e o victorie meritata.

E un meci castigat de baieti. Ei joaca, ei au ultima decizie, am urcat bine, trebuia mai multa grija sa avem la goluri. E o victorie, dar mai avem un meci foarte greu miercuri, ei nu au nimic de pierdut si trebuie sa demonstram si noi in fata publicului nostru.

Nu Miriuta e important, important e sa ramana echipa in Liga 1. Vom vedea ce va fi dupa meciul de miercuri. Tot ce am eu in cap este meciul de miercuri", a spus Vasile Miriuta la finalul partidei de la Cluj.