Echipa pregătită de Mirel Rădoi a primit vizita formației dirijate de Zeljko Kopic vineri seară pe stadionul ”Ion Oblemenco”. La capătul celor 90 de minute, oltenii și ”câinii” au împărțit punctele după ce tabela de marcaj a rămas blocată la 2-2.

Mirel Rădoi s-a dezlănțuit la flash-interviu după Craiova - Dinamo: ”Nu suntem proști și nici orbi / Nu vreau să fiu suspendat”

În minutul 65, la scorul de 2-1 în favoarea oltenilor, Universitatea Craiova a rămas în zece jucători, după o fază controversată, la care ar fi trebuit eliminat și jucătorul lui Dinamo (DETALII AICI)

Mirel Rădoi a susținut că Armstrong a fost cel care l-a lovit primul pe Bancu, motiv pentru care fotbalistul lui Dinamo ar fi trebuit eliminat în locul internaționalului român.

Totodată, Rădoi a sugerat și că, în cel mai rău caz, brigada de arbitri ar fi putut să-i penalizeze pe amândoi cu eliminarea, nu doar fundașul oltenilor.

”Meciul are două scenarii. Până la cartonașul roșu. Chiar și atunci când am primit gol nu am avut nicio emoție. Și cred că diferența de rezultat, dacă rămâneam 11 la 11 sau 10 la 10 era mult mai mare pentru Dinamo.

S-a întors, cumva, și inițiativa, și posesia și ocaziile au apărut mai mult la poarta noastră.

Ca al patrulea arbitru, am văzut faza de aproape. Cumva, încep să evit să discut că nu vreau să fiu suspendat. Etapa viitoare avem meci important. Îmi e teamă să vorbesc sincer. Pentru mine e o fază clară. Armstrong lovește primul. Și în cel mai rău caz, ambii sunt eliminați.

Dar asta este, trebuie să acceptăm și să mergem mai departe. Să fim de acord cu ei.

Echipa mea a avut spirit, determinare. Nu am ce să le reproșez jucătorilor. Până în minutul 65 putem să discutăm. După, lucrurile s-au schimbat. Noi am schimbat și sistemul. Din punctul meu de vedere, am scăpat o victorie în seara asta, care nu avea pic de îndoială dacă rămâneam 11 la 11.

În mod normal, pentru că am văzut faza de acolo, Bancu încearcă să protejeze și după da, dă cu piciorul. Dar lovitura lui Armstrong? Nu suntem proști și nici orbi. Cred că și arbitrii au văzut aceleași imagini ca noi. Am spus, în cel mai rău caz, ambii trebuiau eliminați. Eram siguri așa și de victorie”, a spus Rădoi după meci.

Universitatea Craiova - Dinamo 2-2



Alexandru Musi a deschis scorul în minutul 17 al meciului. Teles a restabilit egalitatea doar trei minute mai târziu, iar în actul secund Juraj Badelj i-a dus pe olteni în avantaj.



După o oră de joc, Nicușor Bancu a fost eliminat în urma intervenției VAR (minutul 65), iar Alex Pop a smuls punctul pentru ”câini” în minutul 90.

