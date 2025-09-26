GALERIE FOTO Controversă la Universitatea Craiova – Dinamo! Bancu, eliminat / Armstrong, iertat

Controversă la Universitatea Craiova &ndash; Dinamo! Bancu, eliminat / Armstrong, iertat Superliga
Fază controversată în meciul Universitatea Craiova – Dinamo, din etapa a 11-a din Superliga României. 

DinamoUniversitatea CraiovaNicusor Bancucontroversedanny armstrong
În minutul 65, la scorul de 2-1 în favoarea oltenilor, Universitatea Craiova a rămas în zece jucători, după o fază controversată, la care ar fi trebuit eliminat și jucătorul lui Dinamo.

Fază controversată în Universitatea Craiova - Dinamo

În urma unui duel aerian din minutul 63, Nicușor Bancu a căzut pe gazon în spatele lui Danny Armstrong, care s-a împiedicat de căpitanul Universității Craiova și a căzut și pe gazon. Probabil din frustrare, dar și din dorința de a se ridica rapid, Armstrong s-a împins cu crampoanele în pieptul lui Nicușor Bancu, iar fotbalistul Craiovei ”a răspuns” printr-un șut aplicat în pieptul jucătorului de la Dinamo.

Centralul Adrian Cojocaru a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza, iar decizia arbitrului a fost să îi acorde cartonaș roșu doar lui Nicușor Bancu, fără a-l sancționa în vreun fel pe fotbalistul scoțian, chiar dacă intenția acestuia de a-l lovi pe jucătorul Craiovei a părut evidentă.

Evident, decizia lui Cojocaru nu a fost primită bine de jucătorii olteni, care s-au adunat în jurul arbitrului pentru a protesta. Totuși, Cojocaru nu și-a schimbat decizia, iar Bancu a fost nevoit să meargă mai devreme la vestiare.

