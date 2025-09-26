GALERIE FOTO Bătaie pe tunel la Universitatea Craiova – Dinamo! Oltenii nu au putut trece peste faptul că Armstrong a fost ”iertat” de eliminare

Bătaie pe tunel la Universitatea Craiova – Dinamo! Oltenii nu au putut trece peste faptul că Armstrong a fost "iertat" de eliminare
Universitatea Craiova – Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în runda a 11-a din Superliga României.

Dinamo a deschis scorul prin Alexandru Musi, în minutul 17, dar oltenii au egalat imediat prin Teles. Oltenii au trecut în avantaj în minutul 49, după golul lui Badelj, dar momentul controversat din minutul 65 i-a lăsat pe olteni în zece. ”Câinii” au profitat și au reușit să egaleze prin Alex Pop.

În urma unui duel aerian din minutul 63, Nicușor Bancu a căzut pe gazon în spatele lui Danny Armstrong, care s-a împiedicat de căpitanul Universității Craiova și a căzut și el pe gazon.

Probabil din frustrare, dar și din dorința de a se ridica rapid, Armstrong s-a împins cu crampoanele în pieptul lui Nicușor Bancu, iar fotbalistul Craiovei ”a răspuns” printr-un șut aplicat în pieptul jucătorului de la Dinamo. Cojocaru i-a arătat cartonașul roșu lui Bancu, însă ”l-a iertat” pe Armstrong.

Imediat după fluierul final, lucrurile s-au încins pe culoarul ce duce la vestiare. Reprezentanții celor două echipe s-au întâlnit și s-au încăierat. Cel mai probabil totul a pornit din cauza oltenilor, care au fost nemulțumiți de faptul că Dinamo a scăpat fără jucător eliminat după faza petrecută în minutul 63.

Cameramanii au încercat să filmeze momentul petrecut în tunel, însă au fost ”luați pe sus” de organizatorii care le-au cerut să plece de la fața locului. 

