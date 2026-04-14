Liverpool primește vizita celor de la PSG, în returul sferturilor de finală, după ce în tur francezii s-au impus cu 2-0 la Paris. Dacă există o echipă care ar putea să întoarcă orice rezultat, aceea este nimeni alta decât Liverpool.

Acest lucru a fost spus și de către Arne Slot la conferința de presă: “ Să nu uităm că pe Anfield orice este posibil !”

Da, așa este, pe Anfield este posibil orice. Dar, la Liverpool vine totuși PSG-ul lui Luis Enrique.

Echipe probabile

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitike

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Absente importante

Liverpool nu se poate baza pe portarul titular Alisson și pe Bajcetic.

PSG nu îl are de o bună perioadă de timp pe Fabian Ruiz, în rest, lotul este complet.

Casele de pariuri oferă cote sensibil egale la victorie

Liverpool - 2.35

PSG - 2.75

Egal - 3.90

La calificare însă PSG este mare favorită, cu o cotă de 1.16!

“Cormoranii” au o cota de 5.40 pentru a elimina deținătoarea trofeului.

În ultimele 5 meciuri directe, PSG o conduce pe Liverpool cu 3-2!

Luis Enrique îl conduce și el pe antrenorul lui Liverpool la meciurile direct, 2-1.

Maurizio Mariani va conduce partida din această dlseara, un arbitru care acordă în medie 4,65 cartonașe galbene pe meci, și 0,28 roșii.

Sugestia Sport.ro

Ambele echipe marchează.