La momentul redactării acestui articol, CFR Cluj ocupă locul 3 în play-off, cu 41 de puncte. Lider este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte, urmată de U Cluj, cu 45. Pe poziția a patra se află Dinamo București, cu 37 de puncte, în timp ce Rapid București este pe 5, cu 33. Ultimul loc din play-off este ocupat de FC Argeș, cu 31 de puncte.

Cristi Balaj: „Am avut un plus de 23,4 milioane de euro”

Fostul oficial al ardelenilor a explicat că politica de transferuri a clubului a adus un profit uriaș în ultimii ani, chiar dacă echipa a fost nevoită să renunțe la mai mulți jucători importanți.

„Daniel Pancu a făcut lucruri foarte bune la CFR, dar asta și pentru că a avut la dispoziție un lot foarte bun. Să nu uităm că, în perioada în care am fost și eu la CFR Cluj, au fost vânduți jucători, iar în patru ani am avut un plus de 23,4 milioane de euro.

Niciun alt club nu are o asemenea diferență între vânzări și cheltuieli pentru jucători. Este foarte mult, 23 de milioane din vânzări. Dacă am fi reușit mai multe rezultate importante la nivel internațional, poate am fi păstrat mai mult jucătorii, dar am fost nevoiți să facem restructurări, să vindem ca să umplem vistieria clubului. Dacă nu erau aceste vânzări, sunt convins că am fi avut rezultate mai bune”, a declarat Cristi Balaj pentru sptfm.ro.

Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj în octombrie 2025, aceasta fiind a doua despărțire de clubul din Gruia. Prima ieșire din conducere a avut loc în aprilie 2024, după eliminarea drastică din Cupa României, scor 0-4 cu Corvinul Hunedoara.

După retragerea lui Balaj, funcția de conducere a fost preluată de Iuliu Mureșan, omul care a câștigat 12 trofee alături de CFR Cluj în perioada 2001-2018.