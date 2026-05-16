VIDEO EXCLUSIV Fanii lui Dinamo s-au împărțit înaintea derby-ului cu CFR din cauza noii sigle

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Au fost tensiuni la clubul din ”Ștefan cel Mare” ca urmare a apariției noii sigle.

TAGS:
DinamoSuperligaplay-off
Din articol

Fanii lui Dinamo s-au împărțit înaintea derbiului cu CFR Cluj. Unii nu intră deloc la meci, alții o vor face din minutul zece. Și totul din cauza noii sigle!

Se face pace!

De ziua clubului, șefii lui Dinamo s-au întâlnit cu fanii și au discutat despre noua siglă.

”E foarte important să fie alături de noi. Lucrurile se rezolvă, sunt sigur de asta. Situația va fi mai bună, clubul și fanii vor rezolva problema asta legată de siglă”, a spus Zeljko Kopic.

La meciul cu FC Argeș, galeria lui Dinamo nu a intrat pe stadion. La derbiul cu CFR Cluj, o parte a fanilor va reveni în peluză din minutul zece al confruntării.

”Când avem fanii alături simțim că suntem cu un jucător în plus pe teren”, a spus Nikita Stoinov în cadrul unei conferințe de presă.

Daniel Pancu nu și-ar fi dorit împăcarea: ”Ar fi fost un avantaj pentru noi dacă suporterii lui Dinamo nu ar fi fost prezenți la meci”, a spus tehnicianul lui CFR Cluj.

  • Dinamo 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Dinamo

Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00 | ”Câinii”, în fața unei șanse uriașe

Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la ora 21:00, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, în penultima etapă a play-off-ului Superligii României.

În turul play-off-ului, CFR Cluj și Dinamo au remizat în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, scor 1-1. Alexandru Pop (Dinamo, 23') și Sheriff Sinyan (CFR, 38') au fost atunci marcatorii.

Meciul de pe ”Arc” va fi arbitrat de Sebastian Colțescu, ajutat la tușe de George Neacșu și Cristian Ilinca. La VAR va fi Viorel Flueran, ajutat de Claudiu Marcu. Lăstun Mihail a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Robert Dumitru va fi observatorul arbitrilor.

În clasament, CFR Cluj e pe locul trei cu 41 de puncte. Echipa lui Daniel Pancu a bifat în opt etape din play-off patru victorii, două remize și două eșecuri.

De cealaltă parte, Dinamo e pe patru cu 37 de puncte. Formația dirijată de Zeljko Kopic și-a trecut în cont trei câștiguri, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Dacă o bate pe CFR Cluj, Dinamo poate ajunge la o lungime în spatele vicecampioanei și, în acest sens, ultima etapă poate fi decisivă pentru ”câini”, care pot devansa ”feroviarii” și pot ajunge direct în cupele europene, fără să fie nevoie să joace baraj așa cum se întâmplă acum de pe locul 4.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00 | ”Câinii”, în fața unei șanse uriașe
Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00 | ”Câinii”, în fața unei șanse uriașe
ULTIMELE STIRI
MM Stoica face lobby pentru o revenire spectaculoasă la FCSB: ”Ne e dor de el”
MM Stoica face lobby pentru o revenire spectaculoasă la FCSB: ”Ne e dor de el”
Cum l-au depășit soții Beckham pe regele Charles. Din sport la un imperiu financiar uriaș
Cum l-au depășit soții Beckham pe regele Charles. Din sport la un imperiu financiar uriaș
Gata! Real Madrid scoate banii și îl aduce pe Jose Mourinho
Gata! Real Madrid scoate banii și îl aduce pe Jose Mourinho
Femeia care l-a făcut pe Gigi Becali să arunce cu banii! Patronul FCSB a renunțat și la sacoul de pe el
Femeia care l-a făcut pe Gigi Becali să arunce cu banii! Patronul FCSB a renunțat și la sacoul de pe el
Povestea patinatoarei care a scris istorie pentru România. Julia Sauter a muncit în trei locuri ca să ajungă la JO de iarnă
Povestea patinatoarei care a scris istorie pentru România. Julia Sauter a muncit în trei locuri ca să ajungă la JO de iarnă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”

Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”

Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins

Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”

Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”

Lovitură dublă înainte de finala pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj! Doi jucători s-au accidentat

Lovitură dublă înainte de finala pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj! Doi jucători s-au accidentat

Barcelona, transfer de 100.000.000 de euro direct din Premier League

Barcelona, transfer de 100.000.000 de euro direct din Premier League



Recomandarile redactiei
Gata! Real Madrid scoate banii și îl aduce pe Jose Mourinho
Gata! Real Madrid scoate banii și îl aduce pe Jose Mourinho
Femeia care l-a făcut pe Gigi Becali să arunce cu banii! Patronul FCSB a renunțat și la sacoul de pe el
Femeia care l-a făcut pe Gigi Becali să arunce cu banii! Patronul FCSB a renunțat și la sacoul de pe el
Povestea patinatoarei care a scris istorie pentru România. Julia Sauter a muncit în trei locuri ca să ajungă la JO de iarnă
Povestea patinatoarei care a scris istorie pentru România. Julia Sauter a muncit în trei locuri ca să ajungă la JO de iarnă
Cum s-a trăit finala Coppa Italia de pe stadion: Chivu, Conte și galeriile înfrățite
Cum s-a trăit finala Coppa Italia de pe stadion: Chivu, Conte și galeriile înfrățite
Lovitura dată de Rapid: ”Transferul anului!”
Lovitura dată de Rapid: ”Transferul anului!”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Demis Grigoraș, gura de tun a României în meciul cu Cehia, 31-30. A marcat și din aeriană, a punctat și prin aruncări violente
Demis Grigoraș, gura de tun a României în meciul cu Cehia, 31-30. A marcat și din aeriană, a punctat și prin aruncări violente
CFR Cluj - Rapid 3-2. Dan Petrescu a revenit cu o victorie pe banca ardelenilor! Giuleștenii, fără victorie în play-off
CFR Cluj - Rapid 3-2. Dan Petrescu a revenit cu o victorie pe banca ardelenilor! Giuleștenii, fără victorie în play-off
CITESTE SI
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

stirileprotv Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

stirileprotv Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!