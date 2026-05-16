Fanii lui Dinamo s-au împărțit înaintea derbiului cu CFR Cluj. Unii nu intră deloc la meci, alții o vor face din minutul zece. Și totul din cauza noii sigle!
Se face pace!
De ziua clubului, șefii lui Dinamo s-au întâlnit cu fanii și au discutat despre noua siglă.
”E foarte important să fie alături de noi. Lucrurile se rezolvă, sunt sigur de asta. Situația va fi mai bună, clubul și fanii vor rezolva problema asta legată de siglă”, a spus Zeljko Kopic.
La meciul cu FC Argeș, galeria lui Dinamo nu a intrat pe stadion. La derbiul cu CFR Cluj, o parte a fanilor va reveni în peluză din minutul zece al confruntării.
”Când avem fanii alături simțim că suntem cu un jucător în plus pe teren”, a spus Nikita Stoinov în cadrul unei conferințe de presă.
Daniel Pancu nu și-ar fi dorit împăcarea: ”Ar fi fost un avantaj pentru noi dacă suporterii lui Dinamo nu ar fi fost prezenți la meci”, a spus tehnicianul lui CFR Cluj.
Foto: Dinamo
Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00 | ”Câinii”, în fața unei șanse uriașe
Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la ora 21:00, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, în penultima etapă a play-off-ului Superligii României.
În turul play-off-ului, CFR Cluj și Dinamo au remizat în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, scor 1-1. Alexandru Pop (Dinamo, 23') și Sheriff Sinyan (CFR, 38') au fost atunci marcatorii.
Meciul de pe ”Arc” va fi arbitrat de Sebastian Colțescu, ajutat la tușe de George Neacșu și Cristian Ilinca. La VAR va fi Viorel Flueran, ajutat de Claudiu Marcu. Lăstun Mihail a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Robert Dumitru va fi observatorul arbitrilor.
În clasament, CFR Cluj e pe locul trei cu 41 de puncte. Echipa lui Daniel Pancu a bifat în opt etape din play-off patru victorii, două remize și două eșecuri.
De cealaltă parte, Dinamo e pe patru cu 37 de puncte. Formația dirijată de Zeljko Kopic și-a trecut în cont trei câștiguri, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.
Dacă o bate pe CFR Cluj, Dinamo poate ajunge la o lungime în spatele vicecampioanei și, în acest sens, ultima etapă poate fi decisivă pentru ”câini”, care pot devansa ”feroviarii” și pot ajunge direct în cupele europene, fără să fie nevoie să joace baraj așa cum se întâmplă acum de pe locul 4.