Fanii lui Dinamo s-au împărțit înaintea derbiului cu CFR Cluj. Unii nu intră deloc la meci, alții o vor face din minutul zece. Și totul din cauza noii sigle!

Se face pace!

De ziua clubului, șefii lui Dinamo s-au întâlnit cu fanii și au discutat despre noua siglă.

”E foarte important să fie alături de noi. Lucrurile se rezolvă, sunt sigur de asta. Situația va fi mai bună, clubul și fanii vor rezolva problema asta legată de siglă”, a spus Zeljko Kopic.

La meciul cu FC Argeș, galeria lui Dinamo nu a intrat pe stadion. La derbiul cu CFR Cluj, o parte a fanilor va reveni în peluză din minutul zece al confruntării.

”Când avem fanii alături simțim că suntem cu un jucător în plus pe teren”, a spus Nikita Stoinov în cadrul unei conferințe de presă.

Daniel Pancu nu și-ar fi dorit împăcarea: ”Ar fi fost un avantaj pentru noi dacă suporterii lui Dinamo nu ar fi fost prezenți la meci”, a spus tehnicianul lui CFR Cluj.