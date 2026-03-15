La finalul confruntării, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a fost întrebat dacă Mirel Rădoi este cea mai bună variantă de antrenor pentru FCSB.

Mihai Stoichiță are încredere în Mirel Rădoi

Oficialul FRF a transmis despre fostul selecționer că este un tehnician foarte bun și că a avut foarte puțin timp la dispoziție să schimbe lucrurile în tabăra campioanei en-titre.

„Nu mă aşteptam în două zile Mirel să schimbe foarte multe lucruri. Nici nu poţi. A doua repriză mi-a plăcut mai mult. Mult mai determinaţi, au avut mai multe acţiuni de poartă. O să trebuiască timp de acomodare, e normal să fie aşa.

(n.r- e cea mai bună variantă Mirel, aleasă de FCSB?) Mirel e un antrenor foarte bun. E normal să fie o variantă foarte bună pentru FCSB, zic eu.

Metaloglobus în tur nu i-a bătut? Atunci ce să te mai miri? Eu nu mă mir. Mirel o să aibă timp acum să vadă ce şi cum, o rearanjare, eventual, a echipei, o remotivare. Multe lucruri intră în ecuaţia asta, a succesului la FCSB. Sunt multe lucruri de pus la punct. Căderea nu e de astăzi, e de ceva timp”, a declarat Mihai Stoichiţă, conform as.ro.

