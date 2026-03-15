La finalul confruntării, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a fost întrebat dacă Mirel Rădoi este cea mai bună variantă de antrenor pentru FCSB.
Mihai Stoichiță are încredere în Mirel Rădoi
Oficialul FRF a transmis despre fostul selecționer că este un tehnician foarte bun și că a avut foarte puțin timp la dispoziție să schimbe lucrurile în tabăra campioanei en-titre.
„Nu mă aşteptam în două zile Mirel să schimbe foarte multe lucruri. Nici nu poţi. A doua repriză mi-a plăcut mai mult. Mult mai determinaţi, au avut mai multe acţiuni de poartă. O să trebuiască timp de acomodare, e normal să fie aşa.
(n.r- e cea mai bună variantă Mirel, aleasă de FCSB?) Mirel e un antrenor foarte bun. E normal să fie o variantă foarte bună pentru FCSB, zic eu.
Metaloglobus în tur nu i-a bătut? Atunci ce să te mai miri? Eu nu mă mir. Mirel o să aibă timp acum să vadă ce şi cum, o rearanjare, eventual, a echipei, o remotivare. Multe lucruri intră în ecuaţia asta, a succesului la FCSB. Sunt multe lucruri de pus la punct. Căderea nu e de astăzi, e de ceva timp”, a declarat Mihai Stoichiţă, conform as.ro.
Echipele utilizate în FCSB - Metaloglobus
- FCSB: M. Popa – V. Creţu, Andre Duarte, Graovac (Mihai Popescu 77'), Radunovic – Olaru (Oct. Popescu 63'), Chiricheş (Baba Alhassan 29'), Cisotti (Joao Paulo 76') – Fl. Tănase – Miculescu, Bîrligea (Mamadou Thiam 76'). Antrenor: Mirel Rǎdoi
- Metaloglobus: Gavrilaş – Ţîrlea, A. Camara, Pasagic, A. Sava – Bruno Carvalho, Sabater – Abbey (Al. Gheorghe 82'), Purece (Zakir 60'), Ghimfuş (Al. Irimia 60') – Daniel Popa (Huiban 60'). Antrenor: Florin Bratu
- Cartonaşe galbene: Oct. Popescu 71'
- Arbitri: Viorel Flueran - Andrei Constantinescu, Bogdan Duţă
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Ovidiu Artene