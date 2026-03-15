Florin Bratu i-a împiedicat debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, în prima rundă din play-out-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute de pe Arena Națională, cele două echipe au împărțit punctele.

Florin Bratu, declarație în forță după FCSB - Metaloglobus 0-0: ”Nu mă interesează asta! Am jucat împotriva campioanei”

Florin Bratu, antrenorul lui Metaloglobus, și-a felicitat jucătorii pentru punctul obținut în fața campioanei României, care are ca obiectiv accederea în cupele europene la finalul actualei stagiuni.

”În numele jucătorilor, ei au obținut acest rezultat. Au înțeles că fără sacrificiu e complicat. Am văzut, din punct de vedere tactic, un nivel bun, chiar foarte bun în anumite momente și, până la urmă, ne-am atins obiectivul, cel de a scoate punct sau puncte.

Un punct meritat, spun eu, pentru că am blocat foarte bine jocul lor. Am știut exact ce trebuie să facem, să câștigăm dueluri la mijlocul terenului, să suferim în anumite momente. Spiritul acesta de sacrificiu al jucătorilor a fost de partea noastră și îi felicit.

Nu mă interesează statistica! Mă interesează punctele în momentul de față. Am jucat cu campioana în exercițiu, da? Ce buget are FCSB, ce jucători are, admirabili! Totuși, să nu minimalizăm până la urmă punctul acesta, rezultatul acesta și efortul jucătorilor. Așa vor fi toate meciurile, asta le-am și spus.

Acest triunghi la mijloc, Sabater, Bruno și cu Purece, au închis foarte bine zona centrală. I-am obligat să joace în lateral, să venim cu presiune bună, mare.

Cu toții au avut un ritm bun, intensitate în dueluri. Asta mă bucură și felicitări tuturor, până la urmă. Acum fiecare meci pentru mine este decisiv, așa că trebuie să realizăm. Mă bucur că am avut două meciuri, două egaluri cu echipe bune, UTA și FCSB.

Este foarte important pentru mine, ca antrenor, să construiesc. Avem nevoie de victorii. Cu siguranță vor veni și victoriile dacă vom juca așa. Când vom intra pe teren, să ne batem pentru fiecare minge”, a spus Bratu.

