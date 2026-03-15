CLASAMENT Pe ce loc se află FCSB în play-out după ce s-a împiedicat de Metaloglobus

FCSB - Metaloglobus s-a încheiat 0-0.

Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB, a avut un debut modest pe banca roș-albaștrilor, care nu au reușit să se impună cu Metaloglobus, codașa Superligii României. 

FCSB ocupă locul 8 în play-out cu 24 de puncte și se află la o lungime de liderul UTA. FCSB poate pierde și locul 8 dacă FC Botoșani o învinge pe Unirea Slobozia luni.

Pentru FCSB urmează meciul cu UTA de vineri seară, ora 19:00, de pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată clasamentul play-out-ului

MM Stoica anunță ”depresia” la FCSB, dar și ”antidepresivul”: ”E din ce în ce mai greu de suportat”

”Dacă nu era revenirea lui Mirel, nu aveam nici 700 de fani cu Metaloglobus! E logic ca lumea să fie dezamăgită, suntem și noi într-un fel de depresie. Dar un antidepresiv mai puternic decât Rădoi nu puteam găsi.

De când a început play-off-ul e din ce în ce mai greu de suportat. Ne uităm la meciurile din competiția din care nu am lipsit. Acum e o ușa întredeschisă pentru Europa, dar ca să reparăm ce mai poate fi reparat din acest sezon trebuie să ne calificăm în Conference League.

Pentru asta trebuie câștigată prima manșă a barajului, apoi să câștigi în deplasare cu locul 3 sau 4. Trăim cu speranța că putem”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

