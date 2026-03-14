Cristi Borcea a rămas cu sufletul alături de Dinamo, chiar dacă au trecut mulți ani de când nu se mai află în acționariatul clubului din ”Ștefan cel Mare”.

Cristi Borcea: ”Va marca Mazilu în Giulești!”

Borcea îi urmărește atent pe ”Câinii Roșii” și o va face și la derby-ul cu Rapid. Fostul conducător al lui Dinamo se teme de faptul că echipa antrenată de Zeljko Kopic se află într-un moment nu tocmai bun și se confruntă și cu multe accidentări, motiv pentru care Borcea crede că Rapid va avea un avantaj, mai ales că joacă pe teren propriu în fața suporterilor.

Totuși, dinamovistul anticipează un rezultat de egalitate și crede că pentru Dinamo va marca nimeni altul decât Adrian Mazilu, fosta ”perlă” a lui Gică Hagi de la Farul. Mazilu a ajuns la Dinamo la începutul sezonului, dar nu a reușit să demonstreze la formația din Ștefan cel Mare, mai ales că nu a jucat foarte mult.

”Ne-a prins într-un moment cam nasol, și cu fundșul central, Boateng, cu Karamoko. E foarte important meciul, se va decide la cei doi fundași centrali. Nu îl avem nici pe Pușcaș refăcut. Dacă aveam echipa completă, clar eram favoriți. Depinde cum vor reacționa fundașii centrali, nu trebuie să aibă trac și presiune la ce va fi în Giulești. Sunt jucători tineri, buni, de perspectivă. Eu zic că va fi meci nul în Giulești și va marca Mazilu. Am încredere în el. La situația în care e Dinamo, un egal ar fi foarte bun”, a spus Cristi Borcea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.