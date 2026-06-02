Ciprian Marica a anunțat că va părăsi acționariatul formației Farul Constanța, dacă Ioan Ovidiu Sabău va fi numit în funcția de antrenor principal în locul lui Flavius Stoican, fără ca măcar să fi fost informat de către acționarul majoritar, Gică Popescu.

Ciprian Marica poate pleca de la Farul

Marica a subliniat că își cunoaște rolul și că nu are pretenția de a fi factor de decizie în numirea noului tehnician al „marinarilor”. Fostul atacant al naționalei a apreciat însă că este normal măcar ca Popescu să discute cu el înaintea unei hotărâri atât de importante.

„Nu știu. Fraier nu am vrut să fiu niciodată. Am încercat să par, dar fraier nu mi-a stat bine niciodată. Dacă e adevărat cu siguranță că va trebui să iau o decizie, cea de a mă retrage.

E clar că nu sunt dorit acolo și nu mai are rost să stau în continuare. E clar. Eu îmi cunosc poziția. Sunt acționar minoritar și nu aș putea influența decizia acționarului majoritar.

Marica, despre Gică Popescu: „Ar fi putut să-mi dea telefon să mă informeze”

Dar fair-play pentru un partener mi se pare corect să stai de vorbă, măcar să-l informezi de deciziile pe care le iei. Nu cred că cer prea mult. Nu cred că sunt exagerat. Repet, asta dacă decizia e luată.

Gică e acționar majoritar și el ia decizii. Ar fi putut să-mi dea telefon să mă informeze. O relație între doi parteneri e bazată pe încredere. Nu am avut o discuție cu el pe tema asta. Poate nu a luat o hotărâre. Dar dacă a luat-o mă retrag”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.

Ciprian Marica deține 10% din acțiunile de la Farul Constanța. Gică Popescu are pachetul majoritar cu 70%. Tot 10% au și selecționerul Gheorghe Hagi, și Rivaldo.

Carieră solidă pentru Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.