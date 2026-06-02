Recent, jurnalistul turc Ali Budak a scris un editorial în care s-a arătat dezamăgit de faptul că Mirel Rădoi a anunțat că ar putea pleca de la echipă dacă situația de la Gaziantep nu se schimbă. Budak a subliniat că, în aceste condiții, Rădoi nu ar trebui să fie pe banca lui Gaziantep.

Ali Budak, amuzat de comentariile lui Marius Șumudică

Marius Șumudică a comentat recent situația lui Mirel Rădoi la Gaziantep și a făcut referire și la articolul scris de Budak, în care acesta susținea că antrenorul român nu este omul potrivit pentru a o antrena pe Gaziantep.

Șumudică a declarat că scaunul lui Mirel Rădoi la Gaziantep se clatină și că cel mai probabil antrenorul român va fi demis în următoarea perioadă. Mai mult, Șumudică a spus că intențiile lui Budak sunt de a-l da afară pe Rădoi de la Gaziantep și chiar că și el a fost dat afară de la Gaziantep pentru o glumă.

”Am citit ieri un editorial al unui ziarist, care din păcate îl atacă pe Rădoi, și spune că vrea să își ascundă aceste rezultate slabe și că îi atacă pe jucători.

A zis că clubul ar trebui să ia atitudine. În Turcia eu am făcut o glumă după locul 1 după 21 de etape, bătusem Fenerbahce, Galatasaray. Am făcut o glumă că dacă orașul nu are bani, nicio problemă, îmi trimite familia bani de acasă și o să am cu ce să trăiesc și m-au dat afară”, a spus Șumudică la Fanatik.

Jurnalistul turc i-a dat replica lui ”Șumi” printr-o postare pe rețelele sociale, în care s-a amuzat de cuvintele antrenorului. De remarcat însă că Ali Budak nu a citat declarațiile lui Șumudică atunci când i-a dat replica antrenorului, ci anumite pasaje din articolul în care apare și declarația tehnicianului.

”Articolul scurt pe care l-am scris a făcut valuri în presa din România.

Referindu-se la articol, fostul antrenor al Gaziantep FK, Marius Șumudică, a declarat: <<Poziția lui Mirel Rădoi la Gaziantep este șubredă. Jurnalistul turc vrea să-l dea afară de la echipă.>>

Șumudică a adăugat și: <<Pe mine m-au dat afară pentru o glumă.>>

Dragul de antrenor Șumudică”, a scris jurnalistul Ali Budak pe platforma X.com, unde a adăugat și emoji cu râsete.