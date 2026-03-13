Dinamo București începe play-off-ul din Superliga României de pe locul 5, cu 26 de puncte, după ce a încheiat sezonul regulat cu 52 de puncte.

„Câinii” vor disputa primul meci din această fază vineri, 14 martie, de la ora 21:00, pe teren propriu, în derby-ul cu Rapid București.

Înaintea startului play-off-ului, fostul antrenor al dinamoviștilor, Mircea Rednic, liber de contract după despărțirea de Standard Liege, l-a lăudat pe actualul tehnician al echipei, Zeljko Kopic.

Mircea Rednic îl laudă pe Kopic: „Are feeling”

„Dinamo are un antrenor care a demonstrat că are feeling, care în momentele grele a făcut rezultate”, a spus Rednic pentru Digi Sport.

Croatul se află pe banca lui Dinamo din 1 decembrie 2023 și a adunat deja 101 meciuri ca antrenor principal.

Potrivit datelor de pe Transfermarkt, Kopic are o medie de 1,55 puncte pe meci, iar contractul său cu clubul din Ștefan cel Mare este valabil până la 30 iunie 2028.