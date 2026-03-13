Corbu are dublă cetățenie: română și maghiară. Mijlocașul a apărut în două fotografii postate pe Facebook de Ferencvaros. În una ține un drapel uriaș al Ungariei, iar în alta poartă steagul vecinilor de la vestul României pe umeri.

Mijlocașul ofensiv Marius Corbu (23 de ani) s-a numărat printre modelele alese de clubul Ferencvaros pentru a prezenta un echipament făcut special cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni de pe 15 martie.

Marius Corbu a recunoscut în 2022, când a fost selecționat de România U21, că și-ar fi dorit să îmbrace tricoul reprezentativei Ungariei.

„M-au căutat de la naţională, nu Marco Rossi personal, ci stafful naţionalei Ungariei. Ei au spus că vor să lucreze cu mine şi că vor încearca totul pentru a face posibil acest lucru. Din păcate, nu s-a putut.

Este o situaţie foarte dificilă, dar sunt şi fericit pentru că înseamnă că fac ceva bine. Sunt foarte tânăr, în fotbal totul se poate schimba de la o zi la alta. Dacă nu profit de aceste şanse, atunci s-ar putea să-mi fie rău” - au fost cuvintele sale.

1,5 milioane de euro a plătit Ferencvaros către APOEL Nicossia, în ianuarie 2026, pentru serviciile lui Marius Corbu.

Corbu, pe lista preliminară a lui „Il Luce”

Marius Corbu a fost inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară, cea doar cu stranieri, pentru confruntarea cu Turcia.

Lotul final va cuprinde și jucători din Superliga României, iar câțiva stranieri luați în calcul inițial vor fi excluși.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencvaros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.