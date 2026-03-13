FOTO S-a afișat cu steagul Ungariei, deși Mircea Lucescu îl poate utiliza cu Turcia

S-a afișat cu steagul Ungariei, deși Mircea Lucescu îl poate utiliza cu Turcia Nationala
Alexandru Hațieganu
Unul dintre fotbaliștii aflați pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru duelul cu Turcia din 26 martie s-a pozat purtând steagul Ungariei. 

Mijlocașul ofensiv Marius Corbu (23 de ani) s-a numărat printre modelele alese de clubul Ferencvaros pentru a prezenta un echipament făcut special cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni de pe 15 martie.

Marius Corbu, cu steagul Ungariei

Corbu are dublă cetățenie: română și maghiară. Mijlocașul a apărut în două fotografii postate pe Facebook de Ferencvaros. În una ține un drapel uriaș al Ungariei, iar în alta poartă steagul vecinilor de la vestul României pe umeri. 

Marius Corbu a recunoscut în 2022, când a fost selecționat de România U21, că și-ar fi dorit să îmbrace tricoul reprezentativei Ungariei.

„M-au căutat de la naţională, nu Marco Rossi personal, ci stafful naţionalei Ungariei. Ei au spus că vor să lucreze cu mine şi că vor încearca totul pentru a face posibil acest lucru. Din păcate, nu s-a putut.

Este o situaţie foarte dificilă, dar sunt şi fericit pentru că înseamnă că fac ceva bine. Sunt foarte tânăr, în fotbal totul se poate schimba de la o zi la alta. Dacă nu profit de aceste şanse, atunci s-ar putea să-mi fie rău” - au fost cuvintele sale. 

  • 1,5 milioane de euro a plătit Ferencvaros către APOEL Nicossia, în ianuarie 2026, pentru serviciile lui Marius Corbu.

Corbu, pe lista preliminară a lui „Il Luce”

Marius Corbu a fost inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară, cea doar cu stranieri, pentru confruntarea cu Turcia. 

Lotul final va cuprinde și jucători din Superliga României, iar câțiva stranieri luați în calcul inițial vor fi excluși. 

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencvaros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI
Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor. 

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. 

Publicitate
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal
Gică Popescu, val de acuzații la adresa arbitrajului din România: „Domnul Vassaras ne ia de proști”. Nu a scăpat nici Istvan Kovacs
România, umilită de Finlanda la fotbal feminin. Situația dezastruoasă din clasament
România a reușit o performanță istorică în tenisul feminin: campioane europene, în premieră
Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”
UTA Arad - FC Hermannstadt 3-1, ACUM pe Sport.ro! Oaspeții ripostează prin Aurelian Chițu
Încă o tragedie o zguduie pe PAOK! A fost ucis, în plină stradă, de un fan al rivalei
”Cu cine vă bateți la titlu?” Răzvan Onea e sincer înainte de Rapid - Dinamo
Dennis Politic, OUT după 19 minute în UTA Arad - Hermannstadt!
Premieră! Cristi Chivu a decis să nu se prezinte înainte de Inter - Atalanta
Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Mirel Rădoi schimbă totul la FCSB: surpriza pregătită pentru adversarele din play-out

Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei



Dennis Politic, OUT după 19 minute în UTA Arad - Hermannstadt!
Premieră! Cristi Chivu a decis să nu se prezinte înainte de Inter - Atalanta
Încă o tragedie o zguduie pe PAOK! A fost ucis, în plină stradă, de un fan al rivalei
”Cu cine vă bateți la titlu?” Răzvan Onea e sincer înainte de Rapid - Dinamo
Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!
Duel românesc în play-off-ul pentru optimile de finală din Conference League!
Cine sunt cei patru fotbaliști români calificați în primăvara europeană din Conference League. ”History makers!”
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

