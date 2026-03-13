Un cont de pe TikTok a anunţat în această săptămână moartea fostului internaţional francez Djibril Cissé. "Nu, nu am murit!", a reacţionat fostul fotbalist.

Djibril Cisse: ”N-am murit! Sunt mereu gata de luptă”

„Fostul internaţional şi-ar fi pierdut viaţa în mod tragic în timp ce se afla în capitala Franţei pentru un reportaj despre Liga Campionilor.”

Mesajul, care a primit peste 1100 de aprecieri, l-a obligat pe fostul atacant al echipelor AJ Auxerre şi Liverpool să dea o dezminţire.

„Fake news”, a acuzat fostul număr 9. „Nu, nu am murit! Sunt viu şi bine şi mereu gata de luptă pentru a-mi ajuta atacanţii să înscrie”, a adăugat actualul antrenor al atacanţilor de la AJ Auxerre.

Convocat de 41 de ori la naţionala Franţei, Djibril Cissé a preluat conducerea atacanţilor clubului din Bourgogne în vara anului 2023, scrie News.ro.