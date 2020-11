Mircea Rednic si-a gasit echipa! Fostul antrenor al lui Poli Iasi, aproape sa semneze cu noul club: "Sunt in discutii avansate! Mergem unde sunt bani"

Mircea Rednic (58 ani) se pregateste sa se intoarca pe banca tehnica dupa cateva luni de pauza.

Fostul antrenor al lui Poli Iasi a vorbit despre ofertele primite in perioada de pauza si a dezvaluit ca a primit numeroase telefoane din partea cluburilor care si-au propus sa promoveze, dar vrea sa antreneze in afara tarii.



"In perioada asta, in afara de Petrolul, toate echipele care si-au propus sa promoveze m-au contactat, inclusiv Rapid. Nu, am zis ca am o pauza.

Am sa revin, dar nu in Romania. Sunt in discutii avansate sa semnez cu o echipa. Nu in Belgia. Poate fac si eu ca Olaroiu, mergem unde sunt bani", a spus Mircea Rednic pentru DigiSport.

Mircea Rednic a ramas liber de contract in luna august, dupa ce s-a despartit de Poli Iasi.