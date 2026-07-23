Mircea Rednic, antrenorul care a cucerit ultimul titlu din istoria lui Dinamo în 2007, și-a exprimat regretul pentru pierderea fostului său elev, George Blay.

Mircea Rednic, despre George Blay: „Era ca și copilul meu. Am venit împreună la Dinamo”

Rednic a dezvăluit că avea o relație foarte apropiată cu Blay, pe care îl iubea ca pe copilul său. Tehnicianul în vârstă de 64 de ani a precizat că fostul fundaș dreapta era o persoană foarte veselă.

„Îmi pare tare rău! Era ca și copilul meu. Îmi spunea papa. Am venit împreună la Dinamo în perioada aia. Am fost surprins, pentru că eu am mai vorbit de două ori cu el, mai ales când am fost în Belgia și înainte de Crăciun.

Tot timpul era vesel, ne arăta dantura. Rar era să îl vezi supărat. Era un super, super băiat”, a transmis Mircea Rednic, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Alex Pop: „Transmit condoleanțe familiei”

„Cu toții știm de faimoasa echipă a lui Dinamo din 2007, când a luat campionatul. Ce pot să zic, îmi pare rău! Transmit condoleanțe familiei”, a spus și Alex Pop.

Fostul internațional ghanez George Blay, campion cu Dinamo în sezonul 2006-2007, a încetat din viață în SUA, acolo unde era stabilit de ani de zile împreună cu familia. Blay a făcut infarct.

Blay a fost prezent cu naționala Ghanei la Cupa Africii pe Națiuni din 2002. Până să ajungă la Dinamo, a evoluat sezoane bune în Belgia, la Standard Liege, Mechelen și La Louviere.

După ce s-a despărțit de „câini”, el a mai jucat în România la Internațional Curtea de Argeș și Unirea Urziceni, de fiecare dată în prima ligă. Și-a încheiat cariera tot în Belgia, la Royal Antwerp.