Formația letonă a surprins în prima repriză a duelului din Ghencea. Micuța echipă de lângă Riga a înscris de două ori până la pauză, lucru care i-a scos din sărite pe oficialii de la FCSB.

Thomas Neubert, eliminat după ce Auda a dat lovitura în Ghencea

FK Auda a condus în Ghencea după golulul marcat de Daskevics în minutul 5. A urmat egalarea lui Octavian Popescu, în minutul 23, dar apoi tot oaspeții au trecut în avantaj.

Diedhiou a înscris pentru 2-1, în minutul 32, după o fază controversată. FCSB a cerut un henț la centrul terenului, în faza premergătoare, dar arbitrul David Fuxman a lăsat jocul să curgă. Mai apoi a urmat golul celor de la FK Auda, iar gazdele au protestat.

Thomas Neubert a fost un car de nervi pe marginea terenului, iar în minutul 35 a intrat în conflict cu arbitrul central și cel de rezervă. David Fuxman a sancționat comportamentul preparatorului fizic de la FCSB și i-a arătat cartonașul roșu.

Neamțul a revenit la FCSB în această vară

Germanul Thomas Neubert părăsise echipa în martie, atunci când de la fosta campioană au mai demisionat antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

La aproximativ patru luni distanță, Neubert, care a fost adus în România de la Laurențiu Regehcampf, a decis să revină la FCSB.

Pentru Neubert este al patrulea mandat la FCSB în calitate de preparator fizic, după cele din perioadele 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.