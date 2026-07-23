VIDEO EXCLUSIV Ștefan Târnovanu n-a apucat nici să clipească. Gol de pus în ramă la FCSB - FK Auda

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SPORT.RO
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FCSB - FK Auda, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
FCSBfk audaStefan TarnovanuConference League
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. Meciul a fost în direct la Pro TV și pe VOYO.

Ștefan Târnovanu n-a apucat nici să clipească. Gol de pus în ramă la FCSB - FK Auda

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Letonii au deschis scorul în minutul 5, prin Eduards Daskevics, care l-a ”executat” pe Ștefan Târnovanu cu un șut de la marginea careului cu mult efectiv. Portarul lui FCSB a rămas mască și camerele TV l-au surprins uimit de reușita letonului.

  • Daskevics (24 de ani) este căpitanul lui FK Auda și site-urile de specialitate îl estimează la 700.000 de euro

Primul ”11” al lui FCSB la meciul cu FK Auda

FCSB va începe meciul din această seară cu trei titulari care au fost transferați în această vară. Ronny Labonne este fundașul dreapta ales de Marius Baciu, fostul dinamovist Eddy Gnahore apare la închidere, în timp ce Aymen Boutoutaou, sosit în România în urmă cu doar câteva zile, este introdus direct în primul 11, pe poziția de extremă dreapta.

Deși lăudat de Gigi Becali, Ricardo Pădurariu nu mai apare în primul 11 al lui FCSB și la partida cu FK Auda. Pe postul de fundaș stânga este titularizat Risto Radunovic

  • Primul ”11” al lui FCSB la meciul cu FK Auda: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore, Tănase, Cisotti - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu
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