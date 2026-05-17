Cu 33 de puncte, Rapid se află pe locul 5 în clasamentul play-off-ului după nouă etape. O victorie, două remize și șase eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Costel Gâlcă în partea a doua a campionatului.

Giuleștenii intraseră în play-off de pe locul doi și, după prima victorie cu Dinamo (3-2), aspirau la titlu, dar s-a prăbușit, pe urmă, și a mai dus la bun sfârșit un sezon cu obiectul principal ratat, accederea în cupele europene.

Mircea Rednic a găsit vinovatul pentru sezonul dezastruos al Rapidului: ”Ai distrus trei jucători, ai stricat și vestiarul”

Mircea Rednic, ultimul antrenor care a făcut-o fericită pe Rapid cu titlul în 2003, consideră că Gâlcă ar fi trebuit să insiste mai mult la conducere să aibă libertate.

Asta în contextul în care actualul tehnician din Grant a și declarat recent că nu a avut putere de decizie în fața conducătorilor și că opinia lui în multe cazuri nu a contat.

”Rapid nu a mai luat titlul din 2003, cu mine, Dinamo la fel, din 2007. Este vina antrenorului că acceptă să se bage lumea peste el, conducătorii, managerii. L-ai adus pe Moruțan, ai distrus trei jucători. L-ai distrus pe Dobre, l-ai distrus pe Micovschi, care a trebuit să plece, l-ai distrus pe Rareș Pop. Moruțan are calitate, dar de doi-trei ani tot se caută. Ai dat o grămadă de bani, ai stricat și vestiarul, iar rezultatul a fost cel care s-a văzut. Antrenorul trebuie să se impună.

Uite-te la Pancu, acum pleacă de acolo. Mi-e drag de el, mi-e ca un copil. Dar să nu se uite că la Cluj s-a făcut performanță în condiții mult mai grele, s-au luat titluri, s-a mers în cupele europene. Din informațiile mele, și-a dat acordul pentru Rapid, dar la CFR are un lot mai bun. Va trebui să aibă grijă, să aleagă transferurile, iar jucătorii să se acomodeze. Nu este ușor să joci la Rapid, este un spirit special, la fel ca la Dinamo, Steaua sau Craiova, sunt cerințe mari. Și paznicul de la stadion are pretenții, își dă cu părerea. Sunt influențe și din partea galeriei, în timp ce la Cluj nu există presiuni din partea suporterilor”, a spus Rednic, potrivit sptfm.ro.

