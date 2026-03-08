La finalul partidei de pe Arena Națională, antrenorul Elias Charalambous și secundul Mihai Pintilii și-au anunțat demisiile.

Situația de la clubul roș-albastru nu a trecut neobservată nici de selecționerul Mircea Lucescu, care s-a declarat dezamăgit de faptul că FCSB a ratat calificarea în play-off.

Mircea Lucescu: „Mă supără că n-au intrat în primele șase”

Tehnicianul a explicat că ar fi preferat ca echipa să joace în primele șase, deoarece jucătorii ar fi avut o altă motivație înaintea convocărilor la echipa națională.

”(n.r. ce părere aveți despre plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB?) Nu vreau să discut despre asta, pentru că se creează iarăși alte… E prea important meciul cu Turcia ca să creez o altă atmosferă negativă în jurul echipei naționale.

Sigur că mă supără foarte tare treaba asta, dar asta e! Ăsta e fotbalul! Mă supără faptul că n-au reușit să intre în primele șase.

Ar fi fost altă motivație din toate punctele de vedere și pentru meciurile noastre, și pentru meciurile lor, în mod special, dar nu e momentul să discut despre toate lucrurile acestea”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Prosport.

Selecționerul României pregătește în această perioadă duelul decisiv cu Turcia, din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2026.

Partida este programată pe 26 martie, la Istanbul, iar câștigătoarea va întâlni în finala play-off-ului învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.