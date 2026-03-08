Ar fi lovitura anului! Antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB

La finalul meciului disputat pe Arena Națională, antrenorul Elias Charalambous și secundul Mihai Pintilii și-au anunțat demisiile.

Totuși, se pare că patronul Gigi Becali ar avea deja o variantă importantă pentru banca tehnică. Favorit pentru a prelua echipa ar fi Laurențiu Reghecampf, unul dintre cei mai de succes antrenori ai roș-albaștrilor în era Becali.

Ar fi lovitura anului! „Reghe”, dorit de Gigi Becali la FCSB

Reghecampf se află în prezent sub contract cu Al-Hilal Omdurman, echipă aflată pe primul loc în campionatul din Sudan și calificată în sferturile CAF Champions League. Totuși, varianta revenirii la FCSB ar prinde contur, mai ales că tehnicianul ar fi dispus să revină la clubul cu care a obținut performanțe importante, informează Fanatik.