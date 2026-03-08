Ar fi lovitura anului! Antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB

Ar fi lovitura anului! Antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB
FCSB a intrat într-o perioadă de schimbări majore după înfrângerea cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga. 

Laurentiu ReghecampfFCSBElias CharalambousGigi Becali
La finalul meciului disputat pe Arena Națională, antrenorul Elias Charalambous și secundul Mihai Pintilii și-au anunțat demisiile.

Totuși, se pare că patronul Gigi Becali ar avea deja o variantă importantă pentru banca tehnică. Favorit pentru a prelua echipa ar fi Laurențiu Reghecampf, unul dintre cei mai de succes antrenori ai roș-albaștrilor în era Becali.

Ar fi lovitura anului! „Reghe”, dorit de Gigi Becali la FCSB

Reghecampf se află în prezent sub contract cu Al-Hilal Omdurman, echipă aflată pe primul loc în campionatul din Sudan și calificată în sferturile CAF Champions League. Totuși, varianta revenirii la FCSB ar prinde contur, mai ales că tehnicianul ar fi dispus să revină la clubul cu care a obținut performanțe importante, informează Fanatik.

În primul său mandat la FCSB (2012–2014), Reghecampf a câștigat două titluri și o Supercupă și a dus echipa până în optimile UEFA Europa League. Tot el a calificat ultima dată clubul în grupele UEFA Champions League, în 2013, după dubla cu Legia Varșovia.

FCSB a încheiat sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, și va juca pentru prima dată în istorie în play-out, urmând să întâlnească în prima etapă pe Metaloglobus București.

