Bîrligea, anihilat de un jucător sclipitor: „Tanc! Viitor titular în națională!“

Amir Kiarash
Meciul FCSB – Universitatea Cluj (1-3), pe lângă neputința roș-albaștrilor, a evidențiat și un jucător din echipa ardeleană care l-a surclasat pe vedeta campioanei.

FCSB a fost subordonată, sâmbătă, pe teren propriu de Universitatea Cluj. Victoria oaspeților a fost poate și mai clară decât ce se vede din scorul final! Mai ales că, la 3-1, portarul Matei Popa a avut cel puțin două intervenții salvatoare în fața jucătorilor adverși.

La capătul unei prestații excelente, în echipa clujenilor s-au evidențiat câțiva titulari. Sport.ro a scris aici despre cel care a făcut ce a vrut, în ofensivă, cu campioana României. Dar și pe linia de fund s-a remarcat un titular din echipa lui U. Vorbim despre stoperul Andrei Coubiș (22 de ani), jucător cu un fizic excelent, de 1,89 de metri. În ciuda gabaritului său, Coubiș a avut câteva șarje ofensive, pornind cu mingea la picior. Iar în apărare, l-a anihilat total pentru Daniel Bîrligea.

Andrei Coubiș, născut și crescut la Milano, l-a impresionat pe Chipciu

Internațional de tineret, Andrei Coubiș a fost născut și crescut la Milano. Acum, în acte, aparține de Sampdoria, însă a fost împrumutat la Universitatea Cluj, în ianuarie. Cotat la doar 100,000 de euro de transfermarkt.com, Coubiș a adunat deja opt apariții în echipa celor de la U, în cupă și în campionat. Și a reușit două goluri și o pasă de gol. 

Prestația lui Coubiș, sâmbătă, în meciul cu FCSB l-a impresionat pe Alex Chipciu. În cadrul intervenției sale telefonice, la Digi Sport, Chipciu a vorbit cu mare încredere despre viitorul stoperului de 22 de ani.

Coubiș? E tanc! De când l-am văzut la antrenamente, am spus că n-are cum să nu ajungă la echipa națională. Îi văd un viitor fundaș central la echipa națională. Și Lukic (n.r. – atacantul Universității Cluj, marcator în meciul cu FCSB de sâmbătă) e tanc. Fără tancurile astea, n-am fi ajuns aici (n.r. – râde). Eu zic că avem o echipă care se poate bate cu toate adversarele din play-off de la egal la egal. Avem un lot foarte bun, cred că e cel mai bun, de când sunt eu aici“, a spus Chipciu.

