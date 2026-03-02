Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 59 de puncte, urmată de Rapid București și Dinamo București, ambele cu 52, însă giuleștenii au un meci mai puțin.

Pe locul 4 se află Universitatea Cluj, cu 51 de puncte, iar CFR Cluj are 50. Ultimul bilet pentru play-off a fost obținut de FC Argeș Pitești, cu 49 de puncte. Înainte de înjumătățire, diferența dintre primele șase este de doar zece puncte.

Miodrag Belodedici o exclude pe Dinamo din lupta la titlu: „Nicio șansă”

În acest context, fostul internațional Miodrag Belodedici a prefațat lupta la titlu și a exclus un nume greu din calcule: Dinamo.

„Eu țin cu Steaua Roșie Belgrad, pe ei îi urmăresc în alb-roșu, nu pe Dinamo. Sunt cu FCSB, dar nu mai poate câștiga titlul, are un alt drum acum. Cele trei, Rapid, CFR și Craiova, sunt în luptă.

﻿Dinamo este mai jos și nu are nicio șansă la titlu. Au pierdut și ei recent, la fel ca FCSB. Ambele au cedat în fața unor echipe mai slab cotate și nu au arătat că pot emite pretenții la campionat”, a spus Belodedici pentru GSP.

Pentru „câini” urmează meciul cu Metalul Buzău din Cupa României. Cele două formații se vor întâlni joi, 5 martie, de la ora 20:00. Sezonul regular se va termina pentru trupa bucureșteană cu o deplasare la CFR Cluj luni, 9 martie, nu mai devreme de ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.