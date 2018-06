A DISPARUT in timpul meciului! "L-am cautat pe Mutu sa-i spun si nu l-am gasit!" Dezvaluire senzationala a unui jucator de la Voluntari

Mihai Minca, portarul celor de la Voluntari, a avut interventii salvatoare la penalty-uri, aparand doua dintre loviturile de departajare batute de jucatorii Chindiei.

La finalul meciului, acesta a declarat ca a observat ca antrenorul echipei sale, Adrian Mutu, nu s-a putut uita la loviturile de departajare si ca nu l-a gasit inainte de inceperea executiilor pentru a-i spune sa aiba incredere in el.

"L-am cautat pe Mutu, inainte de penalty-uri, sa-i spun sa aiba incredere in mine si nu l-am gasit", a spus portarul celor de la Voluntari la finalul meciului.

Adrian Mutu a marturisit ca inainte de inceperea loviturilor de departajare i s-a facut rau si a iesit putin de pe teren.

"Am plecat la inceput, ca am avut o cadere de calciu. Ma bucur ca i-a iesit. Are el momentele lui, dar e un baiat bun si stie ce vreau de la el", a spus Mutu, la finalul partidei.

Voluntari a reusit sa ramana in Liga 1, dupa un retur cu emotii desfasurat la Targoviste, in compania celor de la Chindia. La finalul celor 90 de minute de joc scorul era 1-0 pentru Chindia (1-1), iar acesta a ramas neschimbat si dupa cele doua reprize de prelungiri, astfel ca rezultatul final a fost decis la penalty-uri.