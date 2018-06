NEBUNIE la Targoviste! Meci ISTORIC: Chindia vrea sa revina in Liga 1 dupa 22 de ani. Mutu, aproape de retrogradare! ACUM LIVE Chindia 0-0 Voluntari

ACUM LIVE: returul barajului de promovare / retrogradare: Chindia - Voluntari!

min 30: Lipsesc ocaziile la cele doua porti. Mutu se consuma pe margine, incearca sa aduca la viata o echipa care a miscat putin in prima jumatate de ora.



Mutu e îmbrăcat trendy, un antrenor la modă la un meci de “a fi sau a nu fi în Liga1” pic.twitter.com/8Cpm2YQDBU — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 13, 2018

min 12: Florea trimite cu capul din careu, pe langa poarta Voluntariului! Sansa importanta pentru Chindia!

min 2. Benzar trimite pe poarta din lovitura libera, mingea loveste bara! Prima sansa mare de gol pentru Voluntari!



Și Chindia cunoaște fenomenul ultras, Comando Dracula și multe pachete de mușchi pregătite pentru întalnirea cu pașnicii suporteri din Voluntari pic.twitter.com/fBeWeevFPd — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 13, 2018

min 1. A inceput meciul de la Targoviste.

*** :))))



Crainicul stadionului si marea lui aroganță” La meciul de la Voluntari de sambata, noi am fost 700 si ei 300. Ceilalti spectatori din Voluntari au fost ocupați cu altă manifestație” cu aluzie la mitingul PSD din Bucuresti pic.twitter.com/1mylzQdTfP — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 13, 2018

*** Caldura mare la Targoviste, dar suporterii fac orice pentru promovare.



Căldură mare la Târgoviște, 45 grade la nivelul solului, o mare problemă pentru suporteri pic.twitter.com/Ff9AM6FHhM — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 13, 2018

*** Stelistul Balasa e in tribune la Targoviste. Si atacantul Popa de la Dinamo a venit la meci.



Daniel Popa, atacant la Dinamo, fostă vedetă si golgheter al Chindiei cât a jucat în Liga 2, vrea echipa dâmbovițeană în Liga 1 si promite ca nu se va bucura daca le va da gol în meciul direct pic.twitter.com/tscKQRoVJY — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 13, 2018





Bălașa împreună cu prietena lui, suporteri ai Chindiei. Tatăl lui,Cristian Bălașa a jucat la echipa din Târgoviste când era în Divizia A pic.twitter.com/Fujq0cXHNY — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 13, 2018

*** Toate biletele puse in vanzare au fost epuizate!



Un stadion plin pentru o calificare în Liga 1. Toți târgoviștenii vor dupa 20 de ani să joace din nou cu echipele din Bucuresti pic.twitter.com/x85c0UGtk9 — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 13, 2018

*** Fanii care vin la meci pot sa-l ajute pe Antonio.



Se strang fonduri pentru Antonio la Targoviste, un copil cu probleme de sanatate pic.twitter.com/HvNuO241kH — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 13, 2018

*** Ioan Andone e la meci.



*** Chindia a dat gratuit toate biletele la marele meci care o poate readuce in Liga 1 dupa 22 de ani. 5000 de oameni au epuizat tichetele in doar doua ore! Fanii care n-au prins tichete vor urmari jocul pe un ecran urias, in centrul orasului.