Steaua face INCA un transfer dupa Chindia - Voluntari! Jucatorul l-a anuntat deja pe Dica unde vrea sa joace: "Imi place sistemul, vreau in stanga!"

Dica asteapta la antrenamente inca un jucator!

Daniel Benzar si-a terminat imprumutul la Voluntari si va reveni la FCSB. Benzar vrea sa faca totul pentru a-l impresiona pe Dica la antrenamente.

"Astept sa am cateva zile de pauza. Pe urma, voi incerca in cantonament sa dau tot ce-i mai bun din mine. Sper sa raman la Steaua. Imi place foarte mult noul sistem in care am auzit ca va juca echipa, 4-3-3. Mi se potriveste, ma simt bine in el. Imi place sa joc in partea stanga", a spus Benzar la Digisport.

Voluntari a ramas in Liga 1 dupa 3-0 la penalty-uri cu Chindia in barajul de promovare / retrogradare.