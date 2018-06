Aduc VALIZA in vestiar! Voluntariul sparge seiful ca sa ramana in Liga 1. Ce prima impart jucatorii

Sefii Voluntariului vor sa-i motiveze suplimentar pe fotbalisti inaintea barajului cu Chindia.

Echipa lui Mutu are o prima de 30 000 de euro daca ramane in Liga 1. Este al doilea cel mai mare bonus din istoria clubului dupa cel de la castigarea Cupei Romaniei, de anul trecut.



"Baietii vor juca pe o suma foarte mare. Am mare incredere in ei si vreau sa ramanem in prima liga. Vom schimba tot ce trebuie pentru ca sezonul viitor sa nu mai avem emotii cu retrogradarea", a spus Robert Gherghe, directorul general al Voluntariului, la SPT FM.