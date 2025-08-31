Piteștenii vin cu un moral bun pe teren propriu, dar au de răzbunat eșecul suferit în fața bucureștenilor în ultima confruntare din liga secundă, în timp ce oaspeții caută cu disperare prima victorie în deplasare, deși au marcat constant.



După un start ezitant acasă, eșecul 0-2 cu Rapid, echipa lui Bogdan Andone și-a transformat stadionul într-o adevărată fortăreață. Au urmat două victorii convingătoare, 3-1 cu FK Csikszereda și 2-0 cu Oțelul Galați, rezultate care le dau speranțe fanilor pentru un nou succes. De cealaltă parte, Metaloglobus este o echipă periculoasă în deplasare, reușind să înscrie în toate cele trei partide jucate pe teren străin. Cu toate acestea, trupa lui Mihai Teja a adunat un singur punct, în urma unui spectaculos 2-2 cu FC Hermannstadt.



Meciul propune și un duel tactic la distanță între cei doi antrenori. Bogdan Andone are un palmares pozitiv în fața lui Mihai Teja, fiind neînvins în cele două întâlniri directe din SuperLigă: o victorie categorică, 4-0 pe când o antrena pe Astra împotriva Politehnicii Iași, și o remiză, 1-1, într-un meci Gaz Metan - FC Voluntari. Totuși, oaspeții vin cu un ascendent moral dat de ultima dispută directă, câștigată cu 2-1 în luna aprilie a acestui an.



Pariul pe experiență și tinerețe: rețeta piteștenilor

FC Argeș se remarcă în acest sezon printr-un amestec curajos de generații. Piteștenii l-au aruncat în luptă pe cel mai tânăr jucător din campionat, Claudiu Stancu, născut în noiembrie 2009, dar se bazează și pe veteranul competiției, japonezul Takayuki Seto, ajuns la 39 de ani. Mai mult, tot de la Argeș vine și al doilea cel mai tânăr marcator al stagiunii, Yanis Pîrvu (născut în 2007), care și-a trecut numele pe lista marcatorilor în victoria cu Csikszereda.



Ambele echipe au și oameni de fier, care nu au lipsit niciun minut în primele șapte etape. Este vorba despre Roberto Sierra la gazde, respectiv George Gavrilaș și Andrei Sava la oaspeți.

