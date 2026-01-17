Metaloglobus rămâne „lanterna roșie” a Superligii după etapa a 22-a, în ciuda unei prestații curajoase pe terenul liderului provizoriu. Tehnicianul oaspeților și-a apărat jucătorii, dar a subliniat că improvizațiile tactice din ofensivă, unde este nevoit să joace cu mijlocași laterali, își spun cuvântul în economia rezultatelor.



„Rămânem cu amărăciunea înfrângerii. E același scenariu, jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna. Asta e, nu avem forță în atac, nu avem atacanți. Dragoș se bate, noi jucăm cu doi mijlocași laterali în atac. Nu avem atacanți.



În ultimele minute am jucat cu 5 underi în teren. Cred că trebuie să ne premieze să ne dea dublu. Nu avem atacanți și dacă nu avem forță în atac nu poți să câștigi meciurile. Noi am venit să câștigăm și am arătat asta și după ce am luat golul. Nu e ușor să joci cu 5 underi, e foarte greu. Mulți jucători arată că au valoare, dar avem nevoie de forță”, a spus Mihai Teja la finalul meciului.



Plecările i-au dat planurile peste cap

Antrenorul a evidențiat faptul că echipa a fost slăbită de plecările recente ale lui Ubbink și Tarek, jucători importanți în angrenajul formației bucureștene. Teja și-a asumat responsabilitatea pentru situația din clasament, menționând totodată că nu există perspective imediate pentru întărirea lotului.



„E greu, a plecat Ubbink, a plecat Tarek, era un fundaș care s-a acomodat. Vin, pleacă, asta e situația. Dacă sunt în fața dumneavoastră, eu îmi asum. Cine să-și asume? Eu vreau, încerc, băieții încearcă și ei. Nu am ce să le cer, băieții ăștia sunt extraordinari, chiar dacă suntem pe ultimul loc. Nu suntem în negocieri cu nimeni, nu avem niciun atacant pe listă, nu avem nimic”, a explicat Teja.



Rapid a câștigat duelul grație golului marcat de Alexandru Dobre în minutul 79, din pasa lui Constantin Grameni, în timp ce Metaloglobus a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în campionat.

