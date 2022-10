Mihai Teja a primit un nou ultimatum de la Valeriu Iftime: „Atunci chiar ne despărțim!”

Valeriu Iftime anunțase înaintea meciului din Giulești că îl va demite pe Teja dacă Botoșani nu câștigă la Rapid, dar a luat decizia să-i mai dea o șansă acestuia după egalul din Giulești.

Totuși, patronul moldovenilor anunță că va renunța la colaborarea cu Teja dacă echipa nu va practica un fotbal de calitate și dacă nu va reuși să ajungă periculos la poarta adversarilor cel puțin o dată până în minutul 60 al meciului.

„Dacă nu dăm un șut pe poartă, îi spun la revedere”

„Nu i-am dat niciun ultimatum lui Mihai Teja, însă nu pot spune că voi continua la nesfârșit cu Mihai. Am spus că dacă rezultatele nu sunt cele care ni le-am propus trebuie să se retragă de unul singur. Eu i-am spus că vreau să continui cu el, că poate și că vreau să continui cu el.

Am spus că dacă ne atinge foarte rău focul Rapidului atunci este o problemă și nu cred că Mihai ține de scaun și-l dau afară ca pe nu știu cine…

Cred că un antrenor are o energie care să o dea grupului și care are un rezervor care să fie fisurat ori să nu fi fost intact la început, dar o să vedem. Mihai este antrenorul meu și țin foarte mult la el și am foarte multă încredere în el.

Dacă ne bate la un gol diferență și am jucat bine tot meciul nu este nicio problemă, dar dacă nu dăm un șut pe poartă până în minutul 60 atunci trebuie să îi spun la revedere”, a spus Valeriu Iftime, potrivir sptfm.ro.

FC Botoșani ocupă locul 13 în clasament, cu 14 puncte, cu trei mai multe decât FCSB, ocupanta locului 14 în clasament (11 puncte).