„Dumnezeu ne-a dat punctul ăsta pentru dorință!” Adrian Mutu, încrezător după Rapid - Botoșani 1-1 

Rapid a remizat cu FC Botoșani, 1-1, în etapa a 13-a din Superligă. Până la golul egalizator al lui Junior Morais, din minutul 83, giuleștenii au irosit mai multe șanse de a marca.

Cu toate acestea, Adrian Mutu este încântat de atitudinea elevilor săi și susține că punctul a fost obținut cu ajutorul divinității.

„Am început foarte bine meciul. Am fost surprins de modul lor de a juca, se apărau foarte bine în fața careului. Mi-am dat seama că e un alt gen de meci. Din păcate, la primul lor contraatac a venit și golul. Poate putea să iasă unul dintre băieți să anticipeze centrarea, se întâmplă. Dar eu sunt mulțumit de atitudinea băieților. Am făcut un joc bun, Dumnezeu ne-a dat punctul ăsta pentru dorința pe care am depus-o. Am văzut statistica, am dominat copios. Dar, ăsta este fotbalul, nu judec Botoșaniul pentru cum a jucat. Fiecare joacă cum poate pentru a obține ceva cu Rapid.

Din păcate, fotbalul în unele momente îți dă, în altele îți ia. Sunt doar dezamăgit de rezultat, după cum am jucat noi meritam mai mult. M-am oprit să vorbesc de echipele care joacă defensiv, în 5-4-1. Atunci nu aveam dreptate, vorbeam pentru că eram frustrat. Fiecare își apăra șansele cum poate. Problema e la noi să conștientizăm că suntem o echipă puternică. Lăsând la o parte astea, trebuie să ne gândim la noi și că terenul se micșorează, trebuie să fim în mișcări mai mobili”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului.

Adrian Mutu, convins că Rapidul este o forță în Superligă

De asemenea, tehnicianul a ținut să precizeze că Rapidul nu traversează o criză, cu toate că a obținut un punct în ultimele două meciuri.

„Am citit că suntem în criză pe unele site-uri. E normal când nu iei cel puțin 3 puncte în două meciuri, dar suntem pe locul 2. Așa cum am spus după Chindia, când ne-am recunoscut învinși, acum e altfel. Rapidul nu este în criză, începe să conștientizeze ce valoare are”, a precizat antrenorul Rapidului.