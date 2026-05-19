Cu puțin timp înainte de finalul de sezon în campionatele europene, știm 24 de echipe dintre cele 36 care vor participa în grupa unică (”faza ligii”) din UEFA Champions League.

Ce adversari va întâlni campioana Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

După ce a câștigat Cupa României la lovituri de departajare cu U Cluj, Universitatea Craiova a învins categoric echipa lui Cristiano Bergodi și în campionat (5-0), reușind să câștige matematic, cu o etapă înainte de final, titlul așteptat în Bănie de 35 de ani.

Acum că așteptarea a luat sfârșit, Craiova se pregătește pentru aventura din preliminariile UEFA Champions League, acolo unde va începe încă din primul tur preliminar. Datorită parcursului din acest sezon de Conference League, unde oltenii au ajuns în faza principală, echipa din Bănie beneficiază acum de un coeficient care îi va permite să fie cap de serie în primul tur.

Astfel, Universitatea Craiova ar urma să evite adversari precum Kairat Almaty (Kazahstan), Borac Banja Luka (Bosnia), Drita (Kosovo) sau Riga FC (Letonia), urmând ca prima echipă pe care o va înfrunta să se decidă din următoarele:

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah FK (Azerbaijan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Campioana din Muntenegru

Campioana din Albania

Campioana din Luxemburg

Din turul doi preliminar, lucrurile se vor complica. Coeficientul strâns de Craiova nu-i va permite să fie cap de serie și în a doua rundă, astfel că ar putea întâlni adversari mai dificili, după cum urmează:

Steaua Roșie Belgrad (Seria)

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Drita (Kosovo)

Având experiența anilor precedenți, știm că Universitatea Craiova trebuie să elimine cel puțin două echipe în Champions League pentru a-și asigura măcar prezența în faza principală din Conference League. Misiunea nu ar părea imposibilă, ținând cont de faptul că, în turul doi, sunt echipe cu care oltenii se pot bate de la egal la egal, dacă ne uităm la cotele de piață.