OFICIAL Știm 24 dintre cele 36 de cluburi calificate în Champions League! Cum arată traseul campioanei României, Universitatea Craiova

Știm 24 dintre cele 36 de cluburi calificate în Champions League! Cum arată traseul campioanei României, Universitatea Craiova Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatele europene se îndreaptă spre finalul de sezon.

TAGS:
Champions LeagueUniversitatea CraiovaBayern MunchenReal MadridPSGInter Milano
Din articol

Cu puțin timp înainte de finalul de sezon în campionatele europene, știm 24 de echipe dintre cele 36 care vor participa în grupa unică (”faza ligii”) din UEFA Champions League.

Lista celor 24 de echipe calificate direct în faza ligii UCL

Bayern Munchen

Real Madrid

PSG

Inter Milano

Manchester City

Arsenal

FC Barcelona

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Aston Villa

FC Porto

Manchester United

Betis Sevilla

PSV Eindhoven

Feyenoord Rotterdam

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Șahtior Donețk

Galatasaray Istanbul

Slavia Praga

VfB Stuttgart

Lens

Ce adversari va întâlni campioana Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

După ce a câștigat Cupa României la lovituri de departajare cu U Cluj, Universitatea Craiova a învins categoric echipa lui Cristiano Bergodi și în campionat (5-0), reușind să câștige matematic, cu o etapă înainte de final, titlul așteptat în Bănie de 35 de ani.

Acum că așteptarea a luat sfârșit, Craiova se pregătește pentru aventura din preliminariile UEFA Champions League, acolo unde va începe încă din primul tur preliminar. Datorită parcursului din acest sezon de Conference League, unde oltenii au ajuns în faza principală, echipa din Bănie beneficiază acum de un coeficient care îi va permite să fie cap de serie în primul tur.

Astfel, Universitatea Craiova ar urma să evite adversari precum Kairat Almaty (Kazahstan), Borac Banja Luka (Bosnia), Drita (Kosovo) sau Riga FC (Letonia), urmând ca prima echipă pe care o va înfrunta să se decidă din următoarele:

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah FK (Azerbaijan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Campioana din Muntenegru

Campioana din Albania

Campioana din Luxemburg

Din turul doi preliminar, lucrurile se vor complica. Coeficientul strâns de Craiova nu-i va permite să fie cap de serie și în a doua rundă, astfel că ar putea întâlni adversari mai dificili, după cum urmează:

Steaua Roșie Belgrad (Seria)

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Drita (Kosovo)

Având experiența anilor precedenți, știm că Universitatea Craiova trebuie să elimine cel puțin două echipe în Champions League pentru a-și asigura măcar prezența în faza principală din Conference League. Misiunea nu ar părea imposibilă, ținând cont de faptul că, în turul doi, sunt echipe cu care oltenii se pot bate de la egal la egal, dacă ne uităm la cotele de piață.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
Fundașul central român din Champions League a ajuns golgheter în... Cambodgia! ”Cel mai greu este cu mâncarea și căldura”
Fundașul central român din Champions League a ajuns golgheter în... Cambodgia! ”Cel mai greu este cu mâncarea și căldura”
ULTIMELE STIRI
Arsenal face încă un pas spre titlu, iar Tottenham și Drăgușin primesc cea mai bună veste! (P)
Arsenal face încă un pas spre titlu, iar Tottenham și Drăgușin primesc cea mai bună veste! (P)
Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“
Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“
S-a tras la sorți! Cum se vor disputa meciurile de la barajul pentru menținere/promovare în Superligă
S-a tras la sorți! Cum se vor disputa meciurile de la barajul pentru menținere/promovare în Superligă
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15. Radu Drăgușin și compania, meci teribil pentru evitarea retrogradării!
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15. Radu Drăgușin și compania, meci teribil pentru evitarea retrogradării!
Adrian Șovea, fenomenal: aleargă 2,800 de kilometri în jurul granițelor țării. Explicația cursei sale
Adrian Șovea, fenomenal: aleargă 2,800 de kilometri în jurul granițelor țării. Explicația cursei sale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”



Recomandarile redactiei
Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“
Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“
S-a tras la sorți! Cum se vor disputa meciurile de la barajul pentru menținere/promovare în Superligă
S-a tras la sorți! Cum se vor disputa meciurile de la barajul pentru menținere/promovare în Superligă
Campioană sau nu, Arsenal vrea să cheltuie 200 de milioane de euro pe doi jucători, în această vară
Campioană sau nu, Arsenal vrea să cheltuie 200 de milioane de euro pe doi jucători, în această vară
Arsenal face încă un pas spre titlu, iar Tottenham și Drăgușin primesc cea mai bună veste! (P)
Arsenal face încă un pas spre titlu, iar Tottenham și Drăgușin primesc cea mai bună veste! (P)
„Cutremur“ cu 23 de zile înainte de Mondiale: „Iranul nu participă! Asta urmează“
„Cutremur“ cu 23 de zile înainte de Mondiale: „Iranul nu participă! Asta urmează“
Alte subiecte de interes
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!