Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde din Superligă cel mai bun ”unsprezece”.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a noua din play-off (penultima) și play-out (ultima), la sfârșitul căreia am aflat numele noii campioane, Universitatea Craiova:

PORTAR

Alexandru Soare (FC Metaloglobus București) – A făcut un meci perfect la debutul în SuperLigă.

FUNDAŞI

Flavius Iacob (UTA Arad) – Impecabilă! Așa poate fi apreciată evoluția apărătorului arădean.

Bozhidar Chorbadzhiyski (FC Hermannstadt) – A deschis scorul împotriva FCSB. A fost al doilea său gol în acest sezon.

Alexandru Pașcanu (FC Rapid) – Și-a trecut numele pe lista marcatorilor într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din actuala ediție de play-off.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Și-a condus excelent echipa din postura de căpitan. A oferit și o pasă decisivă.

MIJLOCAŞI

Pedro Nuno (Oțelul Galați) – Gol și pasă de gol. Unul dintre cei mai buni din SuperLigă pe postul său.

Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) – A fost dirijorul echipei de la centrul terenului. A făcut excelent legătura între compartimente. În plus, a marcat un gol spectaculos.

Eddy Gnahoré (Dinamo) – A consumat multă energie pe durata partidei, așa cum a făcut-o în majoritatea meciurilor din ediția în curs.

ATACANŢI

Anderson Ceará (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A încheiat sezonul în aplauzele spectatorilor. A marcat pentru a șasea oară.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – A marcat de două ori. Transferul lui s-a dovedit a fi un mare câștig pentru olteni.

Adel Bettaieb (FC Argeș) – A izbutit o dublă și a ajuns la 12 goluri în acest sezon, în care mai are și două pase decisive.

ANTRENORUL ETAPEI

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) – A pregătit perfect duelul cu studenții clujeni, iar la final s-a bucurat de un succes imens, care pus capăt unei așteptări de 35 de ani fără titlu în Bănie. Info: LPF