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Bosnia - România a contat pentru etapa cu numărul 6 din UEFA Nations League. „Tricolorii” au început mai bine la Zenica, reușind să deschidă scorul în minutul 6, prin Bîrligea, ca ulterior să aibă mai multe ocazii tot prin atacantul de la Frosinone.

Mihai Stoica, confuz după „remontada” de la Zenica

În ciuda jocului bun din primul act, echipa națională s-a trezit egalată fix înainte de pauză. Tahirovic a marcat în minutul 44, după ce Andrei Rațiu a bâlbâit o minge în propriul careu. Tot bosniancii au punctat în actul secund, prin Bajraktarevic, astfel că tabela a arătat la final 2-1.

La scurt timp după fluierul final, Mihai Stoica a mărturisit că nu își explică cum echipa națională a scăzut atât de mult turația în actul secund, în condițiile în care „tricolorii” au dominat în primele 45 de minute.

Fostul oficial de la FCSB a expus că la Zenica au fost „două meciuri într-unul”, penalizând inclusiv greșeala impardonabilă a lui Andrei Rațiu de la golul de 1-1.

„Din nou, două meciuri într-unul. În prima repriză am jucat nu bine, foarte bine. Mie mi s-a părut că am jucat mai bine şi decât am jucat contra Poloniei, pentru că nu le-am dat nicio şansă. Dar a venit greşeala lui Raţiu, care, în loc să ne trimită la vestiare cu avantaj, ne-a trimis cu un rezultat de egalitate, neconform cu ce a fost în teren.

În a doua repriză n-am mai fost noi, a intrat o altă echipă. Fotbalul are atâtea secrete... Cum poţi să joci atât de bine 45 de minute şi după să nu mai joci nimic?”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.