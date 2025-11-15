Fostul conducător de la Dinamo a mărturisit că este de părere că nici măcar Gigi Becali nu iese în câștig atunci când trage linie.

Cristi Borcea: ”Gigi Becali nu este pe plus, chiar dacă FCSB a mers în cupele europene!”

Borcea crede că sumele investite de patronul de la FCSB sunt mult mai mari decât câștigurile, chiar și în condițiile în care FCSB a fost o prezență constantă în cupele europene.

Borcea susține însă că acest este irelevant pentru Gigi Becali, care rămâne în fotbal doar pentru a se distra cu jucăria sa numită FCSB. Fostul conducător de la Dinamo nu a fost foarte convins că FCSB poate prinde play-off-ul, însă a transmis că, în cazul în care o va face, roș-albaștrii au cele mai mari șanse la titlu.

”Chiar dacă a vândut foarte bine, chiar dacă a mers în cupele europene, nu este pe plus, dar nașul stă foarte bine din punct de vedere financiar, iar, pentru el, Steaua (n.r. FCSB) este o jucărie. Da (n.r. Gigi Becali investește de plăcere), nu, nu (n.r. nu e nicio problemă că pierde milioane de euro)!

Pe termen lung, a demonstrat că este un vânzător de jucători, de imagine, de merchendising foarte bun și un antrenor pe măsură. Dacă ajunge în play-off, dacă ajunge în play-off, pentru că are lot pentru două echipe, are cele mai mari șanse. Dacă ajunge!”, a spus Cristi Borcea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

