Ruptura Tamaș - FCSB. "Cu Mirel nu m-am certat"

Actual oficial la Concordia Chiajna, fostul fundaș central al naționalei a jucat o scurtă perioadă de timp și la FCSB, în perioada în care gruparea patronată de Gigi Becali era antrenată de Mirel Rădoi, fost coleg cu Tamaș la echipa națională. Tamaș a jucat 10 meciuri la FCSB. Cum s-a produs ruptura de la FCSB? Tamaș: "Am decis să plec, apoi am vorbit cu nea Gigi"



”Cu Mirel (n.r. Rădoi) nu m-am certat. Nu m-am dus la antrenament. Întârziam o jumătate de oră. Eu am sunat pe altcineva din staff și mi-a zis că nu e bine ce fac. ‘Dacă m-am trezit acum, ce vrei să fac? Să te sun. Nu?’.

Cu Mirel nu am vorbit față în față. Iar acea persoană din staff mi-a zis că nu e frumos, că abia a venit, că nu-i place că ‘nu ți-e rușine?’. Și când am auzit ‘nu ți-e rușine?’, am zis ‘Știi ce? Ia că nu mai vin. Stai cuminte, că ești de vârsta mea’.

Nu-i dau numele. Și am decis să plec. Am vorbit apoi cu nea Gigi și a zis: ‘Da, Gabi’. Și asta a fost”, a declarat Tamaș, potrivit Digisport.



Cu 67 de selecții la naționala României, pentru care a marcat trei goluri, Gabi Tamaș se poate lăuda cu o carieră impresionantă. A evoluat la echipe importante din străinătate, unde a făcut pasul prima oară în 2003, la Galatasaray.

A urmat Spartak Moscova, iar apoi Celta Vigo (La Liga) și Auxerre (Ligue 1). Cea mai importantă provocare a carierei a fost, fără îndoială, în Premier League, acolo unde a evoluat pentru West Bromwich Albion. În 2010 a fost transferat pe vremea când echipa evolua în Championship, iar apoi a urmat promovarea în Premier League, unde a strâns trei sezoane.

În Anglia a mai evoluat pentru Doncaster, Watford și Cardiff City, iar ultima sa experiență în străinătate a fost în Israel, la Hapoel Haifa.

