Mihai Stoica a intervenit cu o postare pe rețelele sociale după o zi în care Dan Șucu a cerut demisia lui Gino Iorgulescu de la șefia LPF ca urmare a ultimei modificări de regulament, iar acționarul majoritar de la Rapid a amintit despre Gigi Becali că "a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători".

Mihai Stoica, mesaj voalat cu trimitere la Dan Șucu: "Vreau ca România să scape de securiști"



Într-un mesaj cu tentă umoristică, Mihai Stoica a oferit vești despre starea de sănătate a unor jucători precum Darius Olaru sau Risto Radunovic, iar în final a făcut o trimitere către Dan Șucu, fără a menționa numele acționarul majoritar de la Rapid.



"VIS



Se făcea că găsisem în baza FCSB din Berceni o lampă. Exercitând asupra ei o forță de frecare (câțiva Newtoni, nu mulți), a ieșit o ființă supranaturală, îmbrăcată în roșu și albastru, dornică de dialog.



- Ce faci, Meme, te mai doare măseaua?

- Da, dar nu așa tare ca ieri

- Olaru, Risto sunt bine pentru Drita?

- Olaru e foarte bine, Risto vedem luni seară

- Aha. Vezi că pot să-ți îndeplinesc o dorință, dar să fie ceva punctual

- Hmm… vreau FCSB să câștige UEFA Champions League ediția 2028-2029

- Exagerezi. Încearcă altceva

- OK. Vreau ca România să scape de securiști

- Auzi, pe cine vrei să bateți în finală?", este postarea lui Mihai Stoica.

Prin "securiști", Mihai Stoica se referă cel mai probabil la Dan Șucu. În 2015, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat notele date de Dan Șucu în anii '80 către Securitatea comunistă, dar a decis cu majoritatea voturilor din colegiu că acesta nu a făcut poliție politică, astfel că nu i se poate atribui calitatea de colaborator al Securității.



Dan Șucu a fost racolat de Securitate în 1984, a turnat cetățeni români și străini cu numele de cod ”Mircea Crișan” și a primit bani de la Securitate, potrivit documentelor CNSAS citate de G4Media.

