Mihai Stoica a intervenit cu o postare pe rețelele sociale după o zi în care Dan Șucu a cerut demisia lui Gino Iorgulescu de la șefia LPF ca urmare a ultimei modificări de regulament, iar acționarul majoritar de la Rapid a amintit despre Gigi Becali că "a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători".
Mihai Stoica, mesaj voalat cu trimitere la Dan Șucu: "Vreau ca România să scape de securiști"
Într-un mesaj cu tentă umoristică, Mihai Stoica a oferit vești despre starea de sănătate a unor jucători precum Darius Olaru sau Risto Radunovic, iar în final a făcut o trimitere către Dan Șucu, fără a menționa numele acționarul majoritar de la Rapid.
"VIS
Se făcea că găsisem în baza FCSB din Berceni o lampă. Exercitând asupra ei o forță de frecare (câțiva Newtoni, nu mulți), a ieșit o ființă supranaturală, îmbrăcată în roșu și albastru, dornică de dialog.
- Ce faci, Meme, te mai doare măseaua?
- Da, dar nu așa tare ca ieri
- Olaru, Risto sunt bine pentru Drita?
- Olaru e foarte bine, Risto vedem luni seară
- Aha. Vezi că pot să-ți îndeplinesc o dorință, dar să fie ceva punctual
- Hmm… vreau FCSB să câștige UEFA Champions League ediția 2028-2029
- Exagerezi. Încearcă altceva
- OK. Vreau ca România să scape de securiști
- Auzi, pe cine vrei să bateți în finală?", este postarea lui Mihai Stoica.
Prin "securiști", Mihai Stoica se referă cel mai probabil la Dan Șucu. În 2015, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat notele date de Dan Șucu în anii '80 către Securitatea comunistă, dar a decis cu majoritatea voturilor din colegiu că acesta nu a făcut poliție politică, astfel că nu i se poate atribui calitatea de colaborator al Securității.
Dan Șucu a fost racolat de Securitate în 1984, a turnat cetățeni români și străini cu numele de cod ”Mircea Crișan” și a primit bani de la Securitate, potrivit documentelor CNSAS citate de G4Media.
LPF și FRF, schimbare de regulament după solicitarea lui Gigi Becali. CONTEXT
- Rapid și Universitatea Craiova sunt cele două cluburi din Superliga care au reclamat schimbarea regulamentului în regim de urgență, la solicitarea lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB s-a plâns că nu îl poate trece din nou pe lista LPF pe Malcom Edjouma, iar Gino Iorgulescu a propus într-un termen foarte scurt modificarea articolului de regulament respectiv.
- Conform vechiului regulament, cluburile puteau trece jucători pe lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă cu condiția să fie vorba de jucători noi. Având în vedere că Malcom Edjouma era deja jucătorul lui FCSB, dar fusese inițial scos de pe listă, campioana îl putea readăuga doar printr-un artificiu: rezilierea contractului și semnarea unei noi înțelegeri.
- Gigi Becali a refuzat să mai apeleze la artificiul folosit în trecut atât de FCSB, cât și de alte cluburi din Superliga, și a solicitat prin intermediul intervențiilor la TV schimbarea regulamentului. Gino Iorgulescu a propus către Comitetul de Urgență al FRF această modificare, una aprobată imediat, iar Malcom Edjouma a căpătat drept de joc.
- Dan Șucu și Mihai Rotaru au contestat decizia lui Gino Iorgulescu, spunând că toate cluburile din Superliga ar fi trebuit consultate înaintea unei schimbări de regulament în plin sezon. Șucu chiar a cerut demisia președintelui LPF.