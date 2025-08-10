Până în acest moment, cluburile care doreau să facă acest lucru erau nevoite să le rezilieze contractile jucătorilor, apoi să îi pună pe aceștia să semneze altele noi, astfel încât să figureze că jucătorii au fost legitimați după trimiterea listei inițiale.

Scandal în Superligă după modificarea regulamentului

Această modificare a avantajat-o pe FCSB. Gigi Becali l-a trecut pe listă pe Malcom Edjouma, fotbalistul care nu a făcut parte din lot în momentul începerii campionatului.

Modificarea acestei reguli i-a deranjat pe șefii de la Rapid și Universitatea Craiova, care au considerat că FCSB a fost favorizată de FRF și LPF. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor și, totodată, președintele clubului, a anunțat că, alături de oficialii Craiovei, au cerut suspendarea modificării și reluarea discuțiilor cu privire la regulament.

”Rapid nu acceptă ca regulile campionatului să fie schimbate peste noapte, în plin sezon, pentru a favoriza un singur club. Ăsta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție și față de munca tuturor echipelor. Comitetul de Urgență al FRF a modificat ROAF fără să consulte cluburile și fără o minimă transparență.

S-a schimbat o regulă care era în vigoare de ani de zile, care nu reprezenta o urgență reală, dar va avea efect imediat asupra perioadei de transferuri și a dreptului de joc al jucătorilor. Cu alte cuvinte: s-a intervenit direct în desfășurarea campionatului.

Când schimbi regulile în timpul jocului, lovești în credibilitatea fotbalului. Când o faci pentru a avantaja pe cineva anume, lovești în fair-play. Împreună cu cei de la Craiova, am cerut suspendarea imediată a aplicării acestei modificări și reluarea discuțiilor în mod transparent, cu toți participanții la masă. Dacă nu se va întâmpla asta, vom merge până la capăt, folosind toate căile legale pentru a apăra corectitudinea campionatului.

Nu vreau să fiu înțeles greșit, noi nu ne opunem modernizării sau îmbunătățirii regulamentelor, dar aceste schimbări trebuie făcute transparent, cu participarea tuturor celor implicați și cu respectarea calendarului competițional. Nu e vorba doar de Rapid sau Craiova. E vorba de fotbalul românesc și de respectul pentru suporteri, pentru munca jucătorilor și pentru spiritul competiției. Dacă pierdem asta, pierdem tot”, se arată în comunicatul clubului Rapid, semnat de Victor Angelescu.

Gigi Becali: ”Nu contează dacă mă avantajează pe mine, important e că s-a îndreptat o eroare!”

Gigi Becali a dat replica după ce rivalele din Supeliga României s-au arătat revoltate de modificarea regulamentului. Patronul de la FCSB consideră că, indiferent de echipa avantajată de această schimbare, regulamentul trebuia modificat, deoarece a fost vorba despre o greșeală existentă.

”Să vă spun un lucru: aici e vorba de inteligență și de puțin bun-simț juridic. Dacă nu ai inteligență, nu poți înțelege că nu e vorba despre schimbarea unei reguli în timpul campionatului, ci despre corectarea unei reguli greșite. Se îndreaptă o eroare, nu se introduce o regulă nouă și nu se modifică regulamentul, ci se corectează ceva existent.

O greșeală poate fi corectată oricând. Cum să nu fie o urgență reală? Din momentul în care o greșeală este cunoscută, ea devine o urgență de rectificat, dacă ai inteligență să înțelegi asta. Eu am avut și le-am spus: «rectificați, corectați greșeala!». Nu s-a adăugat o regulă, regulamentul exista; s-a corectat o prevedere eronată.

Când e vorba de greșeli, nu contează pe cine avantajează, contează să fie îndreptate. Dacă e să analizăm, această corectare avantajează mai mult CFR Cluj decât pe noi. Eu am doar un jucător vizat, ei au mai mulți. Ei ar fi trebuit să se bucure că facem parte dintr-o asociație, Liga, și că cineva a sesizat eroarea. Cei care conduc Liga ar trebui să fie mulțumiți că s-a corectat greșeala, nu să comenteze. Nu contează dacă mă avantajează pe mine, important e că s-a îndreptat o eroare. Dar ca să pricepi asta, îți trebuie inteligență”, a spus Gigi Becali, conform GSP.

