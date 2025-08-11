LPF și FRF, schimbare de regulament după solicitarea lui Gigi Becali. CONTEXT

Rapid și Universitatea Craiova sunt cele două cluburi din Superliga care au reclamat schimbarea regulamentului în regim de urgență, la solicitarea lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB s-a plâns că nu îl poate trece din nou pe lista LPF pe Malcom Edjouma, iar Gino Iorgulescu a propus într-un termen foarte scurt modificarea articolului de regulament respectiv .



Conform vechiului regulament, cluburile puteau trece jucători pe lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă cu condiția să fie vorba de jucători noi. Având în vedere că Malcom Edjouma era deja jucătorul lui FCSB, dar fusese inițial scos de pe listă, campioana îl putea readăuga doar printr-un artificiu: rezilierea contractului și semnarea unei noi înțelegeri.



era deja jucătorul lui FCSB, dar fusese inițial scos de pe listă, campioana îl putea readăuga doar printr-un artificiu: rezilierea contractului și semnarea unei noi înțelegeri. Gigi Becali a refuzat să mai apeleze la artificiul folosit în trecut atât de FCSB, cât și de alte cluburi din Superliga, și a solicitat prin intermediul intervențiilor la TV schimbarea regulamentului. Gino Iorgulescu a propus către Comitetul de Urgență al FRF această modificare, una aprobată imediat, iar Malcom Edjouma a căpătat drept de joc.



Dan Șucu și Mihai Rotaru au contestat decizia lui Gino Iorgulescu, spunând că toate cluburile din Superliga ar fi trebuit consultate înaintea unei schimbări de regulament în plin sezon. Șucu chiar a cerut demisia președintelui LPF.

Comunicat Gino Iorgulescu: "Îl rog pe domnul Șucu, înainte de a mă ataca, să verifice dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat"

Gino Iorgulescu a transmis un punct de vedere oficial. Președintele LPF spune că Rapid a beneficiat în trecut de artificiul juridic în cazul lui Jakub Hromada și a preferat să nu solicite schimbarea regulamentului

"De la preluarea mandatului de președinte al LPF, am ales să stau departe de orice jocuri de culise sau influențe care ar putea sprijini un club în detrimentul altuia. Rolul meu este să apăr interesul general al fotbalului românesc și să asigur aplicarea corectă a regulilor pentru toate cluburile membre.



În ceea ce privește modificarea dispozițiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, doresc să fac următoarele precizări:



Am profitat de valul de dezbatere publică generat de patronul FCSB, dl. George Becali, pentru a corecta o problemă juridică existentă de mai mult timp, care a permis apariția unor artificii menite să ocolească dispoziția regulamentară.



Scopul modificării propuse de LPF a fost eliminarea zonei „gri” și asigurarea transparenței și corectitudinii pentru toate cluburile, indiferent de nume, palmares sau poziție în clasament.



În toamna anului trecut, dl. Dan Șucu, căruia îi port un respect deosebit pentru implicarea la Rapid și pentru eforturile de profesionalizare a fotbalului românesc, a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada. Spre deosebire de dl. Becali, nu a solicitat atunci intervenția LPF. A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părților și încheierea unui nou contract. În baza acestui artificiu, jucătorului i-a fost atribuită pretinsa calitate de jucător nou legitimat, deși anterior se afla deja sub contract cu clubul. Acesta fusese eliminat de pe listă și, prin această procedură, a fost reintrodus, ocolindu-se astfel dispozițiile regulamentare.



Îl rog public pe dl. Șucu ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat tocmai pentru a nu mai da naștere la discuții.



Nu comentez ce interese urmăresc cei care critică această modificare, însă consider că nu putem vorbi despre moralitate și transparență atâta timp cât acceptăm și folosim portițe regulamentare atunci când ne sunt convenabile și, în același timp, clamăm lipsa de transparență tocmai când încercăm să devenim transparenți, clari și limpezi.



Modificarea propusă de LPF nu avantajează și nu dezavantajează niciun club anume. Ea asigură un cadru clar și uniform, aplicabil tuturor membrilor ligii, în spiritul fair-play-ului și al legalității.



În ciuda atacurilor, voi continua să susțin măsuri care servesc interesului general al fotbalului românesc. Mă opresc aici, deși ar mai fi multe de spus despre dl. Șucu.



Gino Iorgulescu, președinte LPF", se arată în comunicatul Ligii.

