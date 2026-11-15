Selecționata lui Jorge Jesus a pierdut categoric la Braga, pe ”Estadio Municipal”, în runda a 5-a din urna valorică ”A” a Ligii Națiunilor. La capătul celor 90 de minute ale confruntării cu Danemarca, gazdele au fost înfrânte cu 4-1, dar rămân în fruntea clasamentului Grupei 4.

Portughezii sunt primii clasați cu 12 puncte, danezii vin pe locul secund cu nouă puncte, în timp ce Norvegia e pe 3 cu șase puncte, iar Țara Galilor, pe ultimul loc cu trei puncte

”Ți-e dor de Ronaldo?” Selecționerul Portugaliei a răbufnit pe CR7 după dezastrul 1-4 cu Danemarca

Întrebat după meci dacă i-a simțit lipsa lui Cristiano Ronaldo, cu care s-a certat în acțiunea precedentă din Liga Națiunilor și care, între timp, și-a anunțat retragerea oficială de la prima reprezentativă, Jorge Jesus a oferit un răspuns tăios.

Selecționerul Portugaliei a respins categoric ideea că absența lui Ronaldo ar fi influențat rezultatul și a făcut o remarcă ironică la adresa fostului căpitan al naționalei.

”(n.r. Ți-a fost dor de Ronaldo?) Să-mi fie dor de ce? Nu mai e la echipa națională, așa că la ce să-mi fie dor? Singurul lucru care ne-a lipsit azi a fost prezența sa ca să-mi țină companie!”, a spus Jorge Jesus, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Portugalia - Danemarca 4-1

Pierre Hojbjerg a deschis scorul în minutul 43 al meciului, ca Rasmus Hojlund să bifeze o ”dublă” la începutul actului secund: minutele 50 și 57. Joachim Andersen a dus scorul la 4-0 în minutul 75, iar Bernardo Silva a marcat golul de onoare al Portugaliei în minutul 90+3.