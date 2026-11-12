Deranjat de valul de critici venit din partea lui Gigi Becali, Mihai Stoica a decis să părăsească FCSB, clubul la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei e conducător și la care a avut cele mai mari performanțe.

Mihai Stoica, în 2025: "Voi renunța curând la meseria asta, dar în televiziune mă văd în continuare"

Sosit în 2002 pentru prima dată la formația roș-albastră, Mihai Stoica anticipa, anul trecut, că finalul carierei de conducător se apropie de final. Într-un interviu acordat în aprilie 2025, MM anunța că plănuiește să rămână în rolul de analist TV și după încheierea conturilor cu FCSB.

Stoica se arăta convins că rolul de analist TV i se potrivește de minune și dădea asigurări că în această postură "nu riscă niciodată să își piardă credibilitatea".

"Sunt foști fotbaliști care urăsc fotbalul, care nu se uită după ce s-au lăsat. Dar Dumnezeu asta mi-a dat mie: un dream job. Eu și acum abia aștept să mă uit la meciuri! Chiar dacă e Buzău - Galați, abia aștept! L-am disperat pe Gică Popescu, care mă întreba în închisoare: 'De ce te uiți la Chiajna cu Astra? De ce?!'.

Sunt mulți care au fost deranjați că vin aici (n.r - la TV, în calitate de analist) și reprezint clubul. Eu nu spun decât ce gândesc. N-am cum să neg evidența vreodată pentru că m-aș face de râs.

Voi renunța în curând la meseria asta (n.r - cea de conducător), nu știu dacă peste un an, cinci sau zece, pentru că sunt prea mulți. Dar în televiziune mă văd! Și mă văd în continuare pentru că m-am pregătit pentru asta. AIci nu pot fi prins în ofsaid. Pot să greșesc, dar nu risc vreodată în viața mea să-mi pierd credibilitate. Eu nu mă pot uita în oglindă dacă încep să mint. Eu nu sunt mincinos!", spunea Mihai Stoica, la SportCast cu Sile.

Mihai Stoica, în 2026: "Mă voi îndrepta spre televiziune. Îmi place și cred că sunt foarte bine pregătit pentru asta"

Mihai Stoica a avut un discurs similar și în luna septembrie a acestui an, când confirma că planul a rămas același.

"Mă voi îndrepta spre televiziune (n.r - după încheierea carierei de conducător). Îmi place și cred că sunt foarte bine pregătit pentru asta. Pentru că am cunoștințe, plus că sunt extrem de preocupat de meseria mea. Nu există să fie un meci la TV și să aleg să fac altceva, în loc să mă uit la meci. Orice meci!

Absolut orice meci! Îl am martor pe Gică Popescu, pe care l-am îmbolnăvit în perioada în care am fost amândoi lipsiți de libertate, fiindcă nu înțelegea cum mă pot uita la toate meciurile. Nu numai că mă uit la Botoșani cu Csikszereda, să spunem, mă uit și la Chindia cu Slobozia, la liga a doua. Mă uit la toate meciurile. Niciodată n-o să mă vedeți în restaurant, mai ales dacă e vreun meci la televizor, niciodată n-o să mă vedeți făcând sport când se joacă vreun meci, pentru că îmi respect mult prea mult meseria", declara Mihai Stoica, într-un interviu pentru APS Media.