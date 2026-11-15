La finalul partidei, Dennis Man, marcatorul golului doi al tricolorilor, s-a arătat bucuros pentru rezultat și a explicat că tricolorii aveau nevoie de o altă atitudine pentru a câștiga.

Reacția lui Dennis Man după România - Polonia 2-1

„Este bine pentru toată lumea. Este bine că am avut această reuşită, pe plan personal, dar şi pentru toată lumea. Aveam nevoie cu toţi să facem un rezultat bun şi a venit în această seară.

Putem construi de la acest meci şi să mergem înainte cu picioarele pe pământ. Era clar, trebuia o altă atitudine! Am muncit fiecare, când întâlneşti un adversar precum Polonia este greu şi – dacă nu eşti atent timp de 90 de minute – te poate costa.

A fost senzaţional. Le mulţumesc, ei sunt mereu alături de noi, chiar dacă rezultatele nu sunt mereu plăcute. Golul este important. Sunt fericit că am avut astăzi o reuşită.

Era clar, era nevoie de timp. Construim de la acest meci şi lucrurile vor începe să fie din ce în ce mai bune”, a declarat Dennis Man, conform as.ro.

Caseta meciului

România (4-1-3-2): Hindrich - Raţiu (Moruţan 81'), Coubiş, Drăguşin, Eissat – T. Băluţă – Cicâldău (M. Ilie 81'), Ianis Hagi (M. Corbu 67'), V. Dragomir – Man (I. Stoica 73'), Fl. Coman (Bîrligea 67'). Selecționer: Gheorghe Hagi

Hindrich - Raţiu (Moruţan 81'), Coubiş, Drăguşin, Eissat – T. Băluţă – Cicâldău (M. Ilie 81'), Ianis Hagi (M. Corbu 67'), V. Dragomir – Man (I. Stoica 73'), Fl. Coman (Bîrligea 67'). Gheorghe Hagi Polonia (4-4-2): Dragowski – Cash (Pyrka 76'), Potulski, Kiwior, Kubiak – Reguła, Nowak (Zukowski 90+1'), Szymanski, Zalewski – Swiderski (Mazurek 70'), Lewandowski (Benedyczak 70'). Selecționer: Jan Urban

Dragowski – Cash (Pyrka 76'), Potulski, Kiwior, Kubiak – Reguła, Nowak (Zukowski 90+1'), Szymanski, Zalewski – Swiderski (Mazurek 70'), Lewandowski (Benedyczak 70'). Jan Urban Cartonaşe galbene: Drăguşin 2', T. Băluţă 49', I. Hagi 57', Raţiu 61' / Regula 34', Kiwior 51'

Drăguşin 2', T. Băluţă 49', I. Hagi 57', Raţiu 61' / Regula 34', Kiwior 51' Au marcat: Cicâldău 68', Man 72' / Regula 82'.

Cicâldău 68', Man 72' / Regula 82'. Arbitru: Sebastian Gishamer (Austria)

Tricolorii au obținut primele puncte în grupă, respectiv primele puncte pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer.

Suedia a câștigat grupa cu 13 puncte, fiind urmată de Bosnia (opt puncte), Polonia (patru puncte) şi România (trei puncte).