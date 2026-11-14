Propunerea lui Mihai Stoica pentru postul de căpitan al naționalei: „Are ceva din Van Dijk”

Propunerea lui Mihai Stoica pentru postul de căpitan al naționalei: „Are ceva din Van Dijk” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica a indicat fotbalistul din lotul naționalei României pe care îl consideră potrivit să poarte banderola de căpitan primei reprezentative pe termen lung.

TAGS:
Mihai Stoicaradu dragusinnationala romaniei
Din articol

Fostul oficial de la FCSB l-a nominalizat pe Radu Drăgușin (24 de ani) drept varianta principală pentru preluarea rolului de lider al vestiarului. Fundașul central are 32 de selecții și un gol pentru prima reprezentativă a României, la care a debutat în martie 2022. În prezent, el evoluează în Serie A, la Fiorentina, club care l-a împrumutat de la Tottenham Hotspur până în vara anului 2027.

  • Radu dragusin 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Radu Drăgușin, căpitanul României

„Drăgușin poate să fie căpitan pentru o perioadă lungă, e văzut foarte bine în vestiar. Toți au zis că este un super băiat, arată a căpitan de echipă. Are ceva din Van Dijk, ca anvergură, ca discurs, educație”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Fundașul cotat la 16 milioane de euro este titular la Fiorentina în actuala stagiune. În sezonul 2026/2027, el a fost integralist în toate cele 11 etape disputate în Serie A și a mai adunat două apariții în Cupa Italiei, reușind să ofere două pase decisive. De-a lungul carierei, stoperul a strâns 51 de prezențe în prima ligă din Italia și 35 de meciuri în Premier League.

În ciuda doleanțelor lui Mihai Stoica, pentru meciul dintre România și Polonia, de pe Arena Națională, din penultima etapă a Grupei B4 din UEFA Nations League, banderola de căpitan i-a revenit lui Ianis Hagi.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
ARTICOLE PE SUBIECT
Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale”
Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale”
Fiorentina, minus cu 136,4 milioane de euro! Anunțul presei din Italia despre Radu Drăgușin
Fiorentina, minus cu 136,4 milioane de euro! Anunțul presei din Italia despre Radu Drăgușin
Ce le-a spus Radu Drăgușin italienilor după golul anulat în meciul cu Juventus
Ce le-a spus Radu Drăgușin italienilor după golul anulat în meciul cu Juventus
ULTIMELE STIRI
România - Polonia 0-0, ACUM pe Sport.ro! Semi-foarfecă pentru Lewandowski
România - Polonia 0-0, ACUM pe Sport.ro! Semi-foarfecă pentru Lewandowski
Mesajul afișat de fanii polonezi pe Arena Națională la meciul împotriva României
Mesajul afișat de fanii polonezi pe Arena Națională la meciul împotriva României
Vin sancțiunile de la UEFA! Ce au făcut ultrașii României la meciul cu Polonia
Vin sancțiunile de la UEFA! Ce au făcut ultrașii României la meciul cu Polonia
Moment unic la primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo. Ce s-a întâmplat la Portugalia - Danemarca
Moment unic la primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo. Ce s-a întâmplat la Portugalia - Danemarca
Revedere cu Lewandowski în ziua meciului cu România! Mărturia lui Szukala: „Îmi e dor”
Revedere cu Lewandowski în ziua meciului cu România! Mărturia lui Szukala: „Îmi e dor”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare

Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare

Reghecampf, în spatele plecării lui MM? „Un șantajist!“. Următorul nume care „tremură“ la FCSB

Reghecampf, în spatele plecării lui MM? „Un șantajist!“. Următorul nume care „tremură“ la FCSB

Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe

Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"

Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“

Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“

Cu Rădoi, Băluță și Stoican în echipă, Craiova lui Mititelu a jucat astăzi! Pe ce loc se află FCU 1948 Craiova în Liga 4 Dolj

Cu Rădoi, Băluță și Stoican în echipă, Craiova lui Mititelu a jucat astăzi! Pe ce loc se află FCU 1948 Craiova în Liga 4 Dolj


Recomandarile redactiei
România - Polonia 0-0, ACUM pe Sport.ro! Semi-foarfecă pentru Lewandowski
România - Polonia 0-0, ACUM pe Sport.ro! Semi-foarfecă pentru Lewandowski
Moment unic la primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo. Ce s-a întâmplat la Portugalia - Danemarca
Moment unic la primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo. Ce s-a întâmplat la Portugalia - Danemarca
Vin sancțiunile de la UEFA! Ce au făcut ultrașii României la meciul cu Polonia
Vin sancțiunile de la UEFA! Ce au făcut ultrașii României la meciul cu Polonia
Mesajul afișat de fanii polonezi pe Arena Națională la meciul împotriva României
Mesajul afișat de fanii polonezi pe Arena Națională la meciul împotriva României
Fostul internațional contestă titularizarea lui Florinel Coman în atac: „La națională nu îi folosești cum vrei”
Fostul internațional contestă titularizarea lui Florinel Coman în atac: „La națională nu îi folosești cum vrei”
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!