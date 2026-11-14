Propunerea lui Mihai Stoica pentru postul de căpitan al naționalei: „Are ceva din Van Dijk”

Fostul oficial de la FCSB l-a nominalizat pe Radu Drăgușin (24 de ani) drept varianta principală pentru preluarea rolului de lider al vestiarului. Fundașul central are 32 de selecții și un gol pentru prima reprezentativă a României, la care a debutat în martie 2022. În prezent, el evoluează în Serie A, la Fiorentina, club care l-a împrumutat de la Tottenham Hotspur până în vara anului 2027.

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Radu Drăgușin, căpitanul României

„Drăgușin poate să fie căpitan pentru o perioadă lungă, e văzut foarte bine în vestiar. Toți au zis că este un super băiat, arată a căpitan de echipă. Are ceva din Van Dijk, ca anvergură, ca discurs, educație”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Fundașul cotat la 16 milioane de euro este titular la Fiorentina în actuala stagiune. În sezonul 2026/2027, el a fost integralist în toate cele 11 etape disputate în Serie A și a mai adunat două apariții în Cupa Italiei, reușind să ofere două pase decisive. De-a lungul carierei, stoperul a strâns 51 de prezențe în prima ligă din Italia și 35 de meciuri în Premier League.

În ciuda doleanțelor lui Mihai Stoica, pentru meciul dintre România și Polonia, de pe Arena Națională, din penultima etapă a Grupei B4 din UEFA Nations League, banderola de căpitan i-a revenit lui Ianis Hagi.