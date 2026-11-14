Înaintea fluierului de start, fanii polonezi prezenți pe Arena Națională s-au făcut remarcați printr-un mesaj afișat pe un banner: „Copiii Europei merită să crească în siguranță”.

Scopul mesajului transmis de suporterii polonezi

Reacția polonezilor vine în contextul în care Comisia Europeană a propus în septembrie 2026 regulamentul EU KIDS Act, cu scopul de a combate riscurile online precum hărțuirea cibernetică, conținutul dăunător și funcțiile care creează dependență.

Conform studiului EU Kids Online, doar 48% dintre copiii europeni se mai simt în siguranță pe internet, în scădere față de 65% în 2020.

Regulamentul propus de Comisia Europeană le interzice copiilor sub 13 ani accesul pe rețelele sociale, fiind permise doar conturile gestionate de părinți.

De asemenea, adolescenții între 13 și 15 ani pot folosi conturi limitate, administrate de părinți, cu o limită de o oră pe zi. Accesul independent este permis doar de la 15 ani.