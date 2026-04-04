Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a acuzat arbitrajul de la partida cu FC Botoșani, pierdută de echipa sa cu scorul de 2-3.

George Roman a fost arbitru principal, în timp ce de arbitrajul video s-au ocupat Adrian Cojocaru (VAR) și Radu Ghiciulescu (AVAR).

Stoica a reclamat că FCSB a fost dezavantajată în două momente-cheie ale confruntării. Oficialul roș-albaștrilor a pretins pentru echipa sa un penalty, în minutul 7, la scorul de 1-0 pentru oaspeți. De asemenea, el a apreciat că, la 2-1 pentru Botoșani, Enriko Papa trebuia eliminat în minutul 60.

„La 1-0 am avut un penalty foarte clar, domnul Roman nu l-a văzut, iar domnul Cojocaru de la VAR nu mă aşteptam să îl vadă. Nu ştiu ce s-a verificat acolo, Cisotti a jucat mingea, Suta a intrat în el. Penalty clar, 2-0 era altceva. Iar la 2-1 e o greşeală de arbitraj care nu poate fi explicată. Acest tânăr arbitru, tânără mlădiţă, a schiţat gestul de a-i da al doilea galben lui Papa…

Pe un teren greu, dar pentru condiţiile atmosferice, terenul a fost ok. Puteam obţine un rezultat bun, în urma unei evoluţii slabe, dar nu au vrut domnii Roman şi Cojocaru

(...) Simţi când nu e ok. Asta nu scuză deciziile arbitrului, care duc la o viciere de rezultat, 10 contra 11 cu dezavantaj pe tabelă e altceva. Ăsta e alibi, să ne ascundem, să vorbim că e greu să joci cu echipe care se baricadează.

Dacă îţi cauţi alibi că noi suntem jucători de play-off şi noi jucăm în play-out te gândeşti şi la asta (n.r.- la retrogradare). Dar nu e cazul, o să schimbăm asta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Echipele utilizate în Botoșani - FCSB

FC Botoșani: Kukic – Şuta (Dumiter 63'), Miron, Pape Diaw, Creţ - E. Papa (Pănoiu 63'), Charles Petro (Aldair Ferreira 46') – Adams Friday, Ongenda (M. Bordeianu 76'), Mitrov (Bodişteanu 64') – Mailat. Antrenor: Marius Croitoru

FCSB: M. Popa – Pantea (V. Creţu 78'), Andre Duarte (Al. Stoian 82'), Dawa, Joao Paulo – F. Tănase, Lixandru, Olaru (Baba Alhassan 78') – Miculescu (Octavian Popescu 60'), Mamdou Thiam, Cisotti. Antrenor: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Pape Diaw 5', E. Popa 44', Mitrov 45+3', Bodişteanu 90+5' / -

Cartonaş roşu: Mihai Lixandru (FCSB) min. 88

Arbitri: George Roman - George Neacşu, Radu Ghiciulescu

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Claudiu Marcu

Au marcat: Ongenda 35', 68', Mailat 78' / Olaru 4', Tănase 42' (p)

În clasament, FCSB rămâne cel puțin provizoriu pe primul loc, cu 27 de puncte, urmată de FC Botoşani, cu acelaşi număr de puncte.