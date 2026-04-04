Presa germană a spulberat șansele mutării lui Daniel Bîrligea la Schalke 04. Formația germană caută un înlocuitor pentru veteranul Edin Dzeko (40 de ani), care ia în calcul retragerea la finalul actualei stagiuni. Astfel, numele internaționalului român a ajuns pe masa oficialilor de la Schalke 04. Deși nemții s-au arătat interesați de profilul fotbalistului, aspectul financiar reprezintă un obstacol major, notează nemții, iar tranzacția are șanse minime de reușită.

Obstacolul financiar care blochează mutarea

Jurnaliștii germani de la publicația liga-zwei.de au adus clarificări în privința resurselor financiare de care dispune gruparea din Gelsenkirchen.

„Cu siguranță Schalke nu va putea plăti clauza de reziliere de 15 milioane de euro stipulată în contractul românului. Și această sumă este probabil să depășească posibilitățile financiare ale lui Schalke, chiar dacă va promova în Bundesliga”, au scris nemții.

În luna februarie a acestui an, impresarul jucătorului, Giuseppe Piraino, a transmis că atacantul ar putea pleca de la campioană pentru aproximativ 7,5 milioane de euro, sumă ce reprezintă jumătate din clauza de reziliere.

Pe plan sportiv, fotbalistul cotat la 4,5 milioane de euro pe piața transferurilor are un sezon solid, cu 13 goluri și 6 pase decisive în cele 37 de partide disputate pentru formația roș-albastră. Cu toate acestea, vârful nu a făcut parte din lot pentru meciul pierdut recent de FCSB în fața celor de la FC Botoșani, scor 2-3. Aceasta a reprezentat doar a doua absență a sa din anul 2026, după meciul cu Fenerbahce de la finalul lunii ianuarie.