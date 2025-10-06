Înainte de meciul direct dintre FCSB și Universitatea Craiova, câștigat de campioana României cu 1-0, Stoica a spus că oltenii sunt favoriți la titlu. Cu toate acestea, oficialul echipei lui Gigi Becali se declară impresionat de jocul rivalei Dinamo.



”Câinii” au obținut o victorie importantă în ultima etapă, scor 1-0 pe terenul celor de la Unirea Slobozia. Cu 23 de puncte, Dinamo este la doar două puncte de liderul Rapid, cu care va juca în următoarea etapă.



În 12 etape, Dinamo are o singură înfrângere, scor 1-2 cu Oțelul Galați, în etapa a treia.



MM Stoica: ”Dinamo a jucat cel mai bine, nu Craiova”



„Am scos capul din apă și am respirat, dar intrăm tot cu capul în apă, nu poți să înoți altfel. Apa e adâncă, nu la fel, dar adâncă. Eu am altă părere, mie mi s-a părut că Dinamo a jucat cel mai bine, nu Craiova.



Evaluez echipele în funcție de meciurile cu noi. Ce rezultate am obținut cu echipele de calibru: 2-2 la CFR, 2-2 la Rapid, o mare minciună. A fost de ajuns să jucăm rău timp de doar câteva minute.



Singura care ne-a bătut, chiar dacă penalty-ul la la 1-1 e cam ușor dat, Dinamo ne-a bătut fără drept de apel. Și finalul meciului Craiova - Dinamo...” a spus MM Stoica, la Prima Sport.

